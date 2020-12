15/12/2020 - 18:00

Crolles, le 15 décembre 2020

Adeunis poursuit l'innovation avec des capteurs toujours plus complets et performants



Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet Of Things), annonce l'enrichissement de son offre de produits et de services, pour garantir des réponses adaptées aux problématiques majeures de ses marchés du Smart Building, Smart City et Smart Industry.

Afin de répondre toujours mieux aux multiples applications IoT de ses clients et à leurs besoins, l'équipe R&D d'Adeunis a finalisé la création de six nouvelles versions de ses capteurs IoT, disponibles pour un déploiement massif. Cette démarche s'inscrit dans la volonté d'Adeunis de placer l'innovation et la recherche au cœur de sa stratégie.

Amélioration continue : 6 nouveaux capteurs

D'ici à début janvier, six nouvelles versions des capteurs IoT phares d'Adeunis viendront enrichir l'offre de la société. Les capteurs IoT PULSE, PULSE ATEX, TEMP, TEMP2S, Dry CONTACTS et COMFORT intègreront donc de nouvelles fonctionnalités techniques telles que l'horodatage (précision du suivi), la redondance (garanti des données) ou encore la mise en place du test réseau au démarrage (grâce à un affichage led), pour permettre de répondre toujours plus facilement et précisément aux besoins de monitoring des utilisateurs. Ces capteurs destinés à la supervision d'équipements techniques pour la maintenance ou l'optimisation des process, d'un bâtiment, d'une ville ou d'une industrie, répondent à une logique d'amélioration constante portée par Adeunis.

Recherche et innovation au cœur de la stratégie

Pour Adeunis, l'écoute du marché, de ses besoins et opportunités qui en découlent, constitue l'essence même de sa création de valeur. Le développement de produits et services associés est au cœur de la stratégie d'entreprise, qu'il s'agisse d'amélioration continue ou encore d'innovation pure. Adeunis n'a cessé au fil des années d'innover et de diversifier ses offres autour de l'IoT. Sur ces quatre dernières années, pas moins d'une quinzaine de capteurs IoT et plusieurs offres de services et outils associés pour la configuration, le décodage ou encore la gestion à distance des capteurs ont ainsi vu le jour. Des produits et des services toujours optimisés au fil des années.

Encore des nouveautés pour 2021 sur des thématiques majeures : IA, Edge Computing et qualité de l'air

Les équipes R&D d'Adeunis continuent d'enrichir la gamme de solutions IIoT avec des nouveautés prévues dès 2021, notamment le lancement en janvier du capteur Smart DeltaP (élaboré en partenariat avec Carl Software), destiné à la maintenance intelligente des systèmes de ventilation, intégrant IA (Intelligence Artificielle) et Edge Computing. Également prévue en 2021, la sortie d'une solution IoT destinée au suivi de la Qualité de l'Air Intérieure. En effet, 85% du temps de la population française étant passé dans des lieux clos, la mauvaise qualité de l'air engendrerait en France chaque année un surcoût de 19 milliards d'euros. La mise en place d'un capteur adapté constitue donc un sujet majeur pour les mois à venir.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

