Secteur ICB : 50202025 - Équipement électronique : Jauges et compteurs

17/11/2020 - 17:45

Comment l'IoT facilite la gestion à distance des bâtiments

restés fermés en raison de la crise sanitaire

Adeunis, l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), apporte des réponses concrètes pour permettre la continuité d'exploitation à distance des bâtiments, dans le contexte de crise sanitaire et confinement actuel.

En cette période singulière, de nombreux bâtiments se voient contraints de fermer ou de réduire leur activité. Cependant, malgré l'absence totale ou partielle d'occupants, un bâtiment continue de vivre. Or, dans un bâtiment vide, comment s'assurer qu'il n'y a pas de consommations d'énergies anormales ? Que les installations censées fonctionner en autonomie sont toujours bien actives ? Comment éviter les déplacements inutiles pour en vérifier le bon fonctionnement ? Ou encore, relever des données obligatoires sur des équipements, quand les déplacements sont plus que limités et non-recommandés ?...

Les solutions Adeunis, rapides à mettre en œuvre et faciles à utiliser, répondent à de multiples cas d'usage de monitoring du bâtiment. Le gestionnaire peut donc connaître à distance l'évolution des données de vie du bâtiment. Il peut également suivre l'évolution de ses capteurs, grâce aux outils de maintenance en conditions opérationnelles (MCO) d'Adeunis. Qu'il s'agisse de gérer ses bâtiments ou ses capteurs, les déplacements ne sont plus nécessaires. En un clic, le gestionnaire connaît l'état de son parc de capteurs. Il peut également adapter facilement leur configuration aux évolutions d'occupation du bâtiment.

Surveiller le fonctionnement d'un bâtiment à distance

Un bâtiment vide ou peu utilisé est logiquement censé consommer bien moins d'énergie qu'en période normale d'activité. Mais comment contrôler facilement l'évolution de ces consommations ? Les capteurs IoT Adeunis répondent parfaitement à ce besoin. Une fois connectés aux compteurs de gaz, d'eau ou d'électricité, ils remontent régulièrement les données de consommations.

« Durant le premier confinement, grâce aux solutions Adeunis, certaines municipalités se sont rendu compte d'activités anormales dans des bâtiments fermés. Elles ont alors pu agir rapidement sur les bâtiments concernés pour régulariser la situation », indique Frank Fischer, Président-Directeur Général d'Adeunis.

Les solutions IoT Adeunis permettent également de détecter un dysfonctionnement sur un équipement : arrêt d'un système de ventilation, mauvais fonctionnement d'une chambre froide, coupure de courant, présence d'eau au sol…

Un système de ventilation qui s'arrête de fonctionner, c'est la garantie de dégradations sur le bâtiment. Une chambre froide dans laquelle les températures ne sont plus les bonnes, c'est l'assurance d'une perte de marchandises considérable. De la même manière, une coupure de courant peut entraîner l'arrêt d'installations essentielles à l'activité du bâtiment. Dans ces bâtiments inoccupés, tout dysfonctionnement ne serait pas détecté avant plusieurs jours voire semaines, engendrant des conséquences non négligeables pour le bâtiment lui-même ou les installations présentes. Grâce à un dispositif d'alertes, les gestionnaires de bâtiments sont informés en temps réel pour agir au plus tôt.

Éviter les déplacements

La maintenance des équipements du bâtiment nécessite le passage régulier des équipes techniques afin de vérifier leur bon état. Avec des solutions IoT Adeunis il est possible de compenser ce passage régulier par des dispositifs d'alertes sur dysfonctionnement.

De la même manière, sur certains appareils, il est nécessaire de relever régulièrement les données de fonctionnement. C'est notamment obligatoire pour les systèmes frigorifiques ou les réseaux d'Eau Chaude Sanitaire (dans les ERP : établissements recevant du public). Dans ces deux exemples, les capteurs Adeunis permettent de relever régulièrement, à distance, les données de température.

Plus besoin de se déplacer en cette période où les déplacements peuvent s'avérer problématiques. Par exemple, les EHPAD font partis des établissements où la relève de température sur les réseaux d'ECS est obligatoire. En ces temps de crise sanitaire, le déplacement de techniciens dans ces établissements plus que sensibles doit être limité et la relève à distance permet de garantir la sécurité de tous.

Avec les solutions IoT Adeunis les déplacements pour de la maintenance préventive ou de la relève de données obligatoires peuvent être supprimés.

L'IoT pour de multiples bénéfices

Les solutions IoT Adeunis permettent de répondre facilement et rapidement à des besoins de digitalisation croissants pour un monitoring à distance. Les effets bénéfiques de l'utilisation de ces solutions, en période de crise sanitaire ou non, sont multiples :

réduction des coûts d'exploitation et de maintenance en supprimant des déplacements,

gain en réactivité pour éviter notamment une trop grande dégradation des bâtiments,

gain de temps et optimisation de l'organisation des services d'exploitation,

assurance du respect des obligations règlementaires,

détection des surconsommations et suivi des dépenses énergétiques.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com