16/02/2021 - 17:45

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 16 février 2021 – 17h45

Réorganisation de la gouvernance

AST Groupe annonce le départ de Sylvain Tur, Directeur Général Délégué et administrateur de la société AST Groupe, pour raisons personnelles. Alain Tur, Président Directeur Général, reprendra, dans un premier temps, l'ensemble de ses fonctions au sein du Groupe.

« Nous avons bâti avec Sylvain un Groupe d'envergure nationale qui a su se hisser dans le top 3 des constructeurs de maisons individuelles et devenir le leader de la maison à ossature bois. Je le remercie pour le travail accompli depuis toutes ces années au sein d'AST Groupe et de notre usine POBI. » déclare Alain Tur, PDG d'AST Groupe.

« Après plus de 27 années de loyaux services, j'ai pris la décision, pour des raisons intimement personnelles, de me retirer des fonctions opérationnelles que j'exerce au sein du Groupe. Je suis fier d'avoir pu accompagner Alain, dans la réalisation des projets qui font aujourd'hui d'AST Groupe, un acteur leader et innovant de la construction de logements. AST Groupe est une entreprise remarquable, avec des collaborateurs et des collaboratrices impliqués chaque jour, pour permettre à nos clients d'accéder à la propriété dans les meilleures conditions. Ma plus belle satisfaction, restera l'évolution de POBI au cours de ces dix dernières années, ceci permettra, entre autres, à l'équipe dirigeante en place de poursuivre le développement du Groupe. » déclare Sylvain Tur.

La Société précise qu'à l'occasion de son départ, Sylvain Tur n'a vendu aucune action AST Groupe et a fait part de sa volonté de rester actionnaire d'AST Groupe. Sylvain Tur demeure par ailleurs associé de la société Team Invest et demeure membre du concert existant à l'égard de la société AST Groupe, avec Alain Tur, Martine et Elodie Tur.

AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

