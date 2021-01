21/01/2021 - 18:00

Communiqué de presse

À Décines-Charpieu, le 21 janvier 2021 – 18h00

Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2020

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société AST GROUPE (FR0000076887-ASP FP), confié à LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'ODDO BHF SCA à la date du 31 décembre 2020

10 346 titres

43 003Euros

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 41 112 titres 141 582.27 EUR 307 transactions Ventes 48 137 titres 165 045.54 EUR 327 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du contrat au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 371 titres

20 232 Euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

13 794 titres

42 844 Euros

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr