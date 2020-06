09/06/2020 - 17:45

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 9 juin 2020 – 17h45

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2020

L'Assemblée Générale Mixte d'AST Groupe s'est tenue ce lundi 8 juin 2020 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Alain Tur, Président Directeur Général. Comme annoncé, celle-ci s'est tenue à huis clos en raison des mesures sanitaires limitant les rassemblements en France.

Les votes ont eu lieu par correspondance préalablement à la réunion et, conformément à la réglementation, le recueil des bulletins de vote a été assuré jusqu'au 5 juin au soir. Ainsi, les actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné leur pouvoir au Président, représentaient 78.2% des droits de vote.

Toutes les résolutions (à l'exception de la résolution 19 sur proposition du Conseil) ont été adoptées notamment l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'année 2019.

Le résultat détaillé des votes sera disponible dès le 12 juin sur le site internet du Groupe dans la rubrique « Assemblée Générale ».

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 1er semestre 2020 – 21 juillet 2020

