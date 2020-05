18/05/2020 - 18:00

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 18 mai 2020

Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2020

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

AST Groupe informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte prévue le lundi 8 juin 2020 à 14 heures 30 se tiendra exceptionnellement à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19. Elle se tiendra donc sans la présence des actionnaires, ni physiquement ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée Générale de préférence via un formulaire de vote par correspondance ou à défaut, en donnant pouvoir au Président.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 4 mai 2020, bulletin n°54. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.

L'avis de réunion ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société :

https://www.ast-groupe.fr/documents/assemblee-generale

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 1er semestre 2020 – 21 juillet 2020

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr





Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA