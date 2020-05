13/05/2020 - 18:00

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 13 mai 2020 – 18h

Activité du 1er trimestre 2020 de 39 M€

Reprise de l'activité confirmée

Lancement de l'application clients « Home Way »

En Millions d'euros T1 2020* T1 2019 Variation

% Maisons individuelles 24,4 36,7 - 33% Promotion & Lotissements 8,1 6,8 19% Système constructif industriel 6,5 7,3 - 10% TOTAL 39,1 50,7 - 23%

* Chiffres non audités

AST Groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles en France, enregistre sur le 1er trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 39,1 M€ pénalisé par des conditions climatiques défavorables et la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, l'activité Maisons Individuelles se porte à 24,4 M€ à fin mars (- 33%) et l'activité Promotion & Lotissements s'inscrit à 8,1 M€ (+ 19%) suite au rattrapage de certains programmes de 2019. La division Système constructif industriel affiche pour sa part un chiffre d'affaires trimestriel de 6,5 M€ en retrait de 0,8 M€ suite à la fermeture de l'usine POBI à partir de la mi-mars.

Dès l'annonce des mesures de confinement, le Groupe a eu pour priorité la sécurité de ses collaborateurs, fournisseurs et partenaires. À cet effet, il a instauré le télétravail dès que cela était possible et sécurisé l'ensemble de ses chantiers. Durant cette période, le Groupe a continué d'assurer son service clients et maintenu une activité commerciale réduite ainsi que ses fonctions finances, RH, informatiques et administratives nécessaires au suivi des dossiers en cours.

À ce jour et malgré les contraintes liées aux approvisionnements et au respect des règles de sécurité, les travaux ont repris sur la majorité des chantiers du Groupe et vont continuer à monter en puissance au cours des prochaines semaines.

Réouverture des agences et de l'usine POBI

AST Groupe affichait sur le début d'année 2020 une bonne dynamique commerciale avec des ventes en progression de 9% à fin février. La mise en place des mesures de confinement a mécaniquement pénalisé l'activité sur le mois de mars, ainsi le Groupe totalise à fin mars 454 ventes en repli de 14% par rapport au 1er trimestre 2019. La division Maisons Individuelles totalise sur le 1er trimestre 418 ventes (yc ventes réseaux) et représente 92% des ventes du Groupe.

Les équipes commerciales en contact régulier avec les clients et prospects ont constaté depuis fin avril une forte augmentation de la demande en maison individuelle. Cette tendance positive devrait se poursuivre avec la reprise de l'activité commerciale confortée par la mise en place de la signature électronique.

En effet, depuis le 11 mai, l'ensemble des agences commerciales, centres techniques ainsi que l'usine Pobi et le siège du Groupe ont rouvert dans des conditions adaptées au niveau des ressources humaines engagées et conformément aux conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires afin d'assurer la sécurité des clients et des collaborateurs.

Lancement de l'application clients « Home Way »

Comme annoncé et conformément à sa stratégie d'innovation, AST Groupe a lancé fin avril son application mobile « Home Way » qui permet aux clients du Groupe de suivre en temps réel l'avancée de leur projet immobilier, de la signature du contrat de vente jusqu'à la remise des clés. Cette application, disponible sur iOS et Android, offre aux futurs propriétaires la possibilité d'être alertés à chaque nouvelle étape effectuée, d'échanger avec les différents intervenants de leur chantier, de recevoir des photos de l'avancée des travaux et d'échanger ou stocker tous les documents relatifs à leur projet de construction.

Cette application permettra à AST Groupe de renforcer significativement sa relation clients avec un suivi en temps réel de la satisfaction des futurs propriétaires concernant la conduite de leur projet immobilier.

AST Groupe va poursuivre sa transformation tout en accompagnant la reprise d'activité de ses agences sur ses territoires. Le Groupe dispose d'une situation financière très solide qui sera prochainement renforcée par l'obtention d'un Prêt Garanti par l'État pour un montant de 10 M€.

À l'initiative de la LCA-FFB, syndicat professionnel des constructeurs et aménageurs de la fédération française du bâtiment représentant plus de 1 000 adhérents, un plan de relance a été proposé au gouvernement destiné à accompagner la reprise d'activité et notamment des mesures spécifiques pour faciliter l'accès au financement des primo-accédants.

Le désir de maison individuelle et d'espace des citadins français déjà très fort s'est renforcé durant la période de confinement et devrait permettre au marché de la maison individuelle de bénéficier d'un nouvel essor. Fort de fondamentaux solides, d'une capacité d'adaptation et de résilience démontrée, AST Groupe dispose de tous les atouts pour profiter de la reprise d'activité.

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 1er semestre 2020 – 21 juillet 2020

AST GROUPE

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

olivier.lamy@ast-groupe.fr

Solène Kennis

