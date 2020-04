20/04/2020 - 18:00

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 20 avril 2020

Crise sanitaire Covid-19

Reprise progressive de l'activité du Groupe

Suite à l'annonce du prolongement de la période de confinement, AST Groupe a maintenu le télétravail pour tous les collaborateurs dont les postes étaient compatibles et reconduit son plan de chômage partiel pour les autres. L'activité du Groupe reprend progressivement dans le respect des mesures sanitaires de prévention assurant la sécurité des équipes. Les travaux ont repris sur près de 25% des chantiers du Groupe et l'usine POBI est de nouveau opérationnelle à hauteur de 50%. L'activité commerciale s'est poursuivie tout au long de la période de confinement et profite peu à peu de la reprise des nouveaux contacts.

Décision concernant la distribution d'un dividende

Le Conseil d'Administration d'AST Groupe, réuni ce lundi 20 avril sous la présidence d'Alain Tur, a décidé de ne pas proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende. Cette décision s'accompagne également d'une baisse de la rémunération des trois dirigeants du Groupe dans les mêmes proportions que les collaborateurs actuellement au chômage partiel. Cet effort responsable a pour objectif de préserver la trésorerie du Groupe afin de la dédier aux investissements nécessaires à la reprise et au développement de ses activités.

Assemblée Générale des actionnaires à huit clos

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la prochaine Assemblée Générale prévue le 8 juin 2020 se tiendra à huit clos. Dans ce cadre, l'attention des actionnaires est attirée sur le fait qu'il leur sera possible de voter à l'Assemblée Générale et d'adresser des questions écrites au Conseil par voie postale ou électronique, dans les conditions prévues par la réglementation.

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 – 13 mai 2020 après clôture

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr



Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA