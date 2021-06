Pressemitteilung von STREAMWIDE am 28/06/2021

28/06/2021 - 08:30

Hub One elige Streamwide para optimizar el uso de su red profesional privada 4G/5G en la plataforma del aeropuerto París-Charles de Gaulle

_ Hub One, operador de tecnologías digitales para empresas, elige a STREAMWIDE, un actor importante en el mercado de las comunicaciones críticas desde hace 20 años, para cambiar sus tradicionales terminales de radio y otros dispositivos presentes en los aeropuertos de París, a su nueva red profesional privada 4G/5G. A través de esta red, los profesionales de la plataforma aeroportuaria se beneficiarán de comunicaciones dedicadas enriquecidas y privadas, y podrán intercambiar información de manera óptima. Esta elección se produce como parte del lanzamiento de las ofertas móviles profesionales 4G/5G de Hub One en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle, seguido a la apertura de París-Orly hace unas semanas.

En enero del 2020, ARCEP* otorgó a Hub One las frecuencias profesionales 4G/5G en los aeropuertos de París-Charles de Gaulle, París-Orly y París-Le Bourget. El despliegue de esta red profesional de muy alta velocidad fue parte de la iniciativa para crear aeropuertos inteligentes, con el objetivo de mejorar la fluidez y la seguridad de las operaciones, así como la experiencia de los pasajeros.

Para aprovechar al máximo estas nuevas frecuencias, Hub One debía migrar todos sus dispositivos móviles y portátiles que utilizaban una red dedicada Tetra PMR**, a su nueva red. En este contexto, el grupo eligió a STREAMWIDE, a través de su solución team on mission, para realizar la migración de la red Tetra PMR a la red profesional 4G/5G.

La antigua red Tetra PMR solo permitía a los profesionales del aeropuerto recibir mensajes y comunicarse por voz a través de walkie-talkies. Sin embargo, gracias a STREAMWIDE y a la red profesional 4G/5G de Hub One, ahora tendrán la posibilidad de intercambiar información a través de diferentes tipos de dispositivos. De hecho, tendrán acceso unificado a todos los servicios de voz, datos y MCPTT ***, de manera que podrán compartir fotos, vídeos y documentos de manera segura, además de la tradicional comunicación por voz y por mensajes instantáneos.

El staff del aeropuerto podrá recibir información en tiempo real en todo tipo de dispositivos (tabletas, smartphones y computadoras) y establecer sistemas fiables de retroalimentación de información. Además, todos los intercambios de información estarán centralizados y se realizarán de manera segura.

La solución team on mission ofrecida por STREAMWIDE para Hub One también ha sido auditada y autorizada por ANSSI, la Agencia Nacional para la Seguridad de los Sistemas de Información.

Además, STREAMWIDE actualiza la aplicación periódicamente para ofrecer una mejor experiencia de usuario, adaptarse de manera fácil a las interfaces de diversas organizaciones y así optimizar su uso según las necesidades del negocio.

“La creación de aeropuertos inteligentes es una prioridad para nosotros y es con este objetivo que hemos lanzado el despliegue de una red 4G/5G profesional privada en las plataformas aeroportuarias de París-Charles de Gaulle, Le Bourget y Orly. Nuestra colaboración con STREAMWIDE es parte de esta dinámica y nos permitirá ofrecer a los diferentes operadores del mundo aeroportuario una conectividad óptima como parte de sus comunicaciones críticas”, especifica Henri Tallon, Director de la División de Telecomunicaciones de Hub One.

"Estamos encantados de colaborar con Hub One y poder ofrecer nuestros servicios en una de las primeras redes 4G/5G profesionales privadas abiertas en Francia. Todos los proveedores de servicios del aeropuerto París-Charles de Gaulle podrán beneficiarse de una herramienta fiable y segura, y así trabajar de una manera más eficaz para mejorar continuamente la experiencia de viaje”, explica Pascal Beglin, CEO de STREAMWIDE.

*ARCEP : La Autoridad Reguladora de Correos y Comunicaciones Electrónicas de Francia

**PMR : Radio Móvil Privada

*** MCPTT: Push to Talk (walkie-talkie) para Misiones Críticas

Acerca de Hub One

Hub One es un operador de tecnologías digitales para empresas y organismos públicos. Hub One se basa en sus tres áreas de experiencia: conectividad de alta velocidad, software empresarial y ciberseguridad. Hub One ofrece lo mejor de las tecnologías a través de soluciones probadas adaptadas a las necesidades y usos de los profesionales.

Con más de 10 sucursales regionales y 570 empleados que atienden a más de 5.000 clientes diariamente, Hub One generó ventas de 136 millones de euros en 2020. Hub One es una empresa miembro del Grupo ADP, una subsidiaria de Aeropuertos de Paris SA.

Contactos de prensa de Hub One:

Agencia Grayling: Manuel Chaplet / Sonia Bonvalet - tel: 01 55 30 71 00/80 99 - [email protected]

Hub One: Séverine Vilbert - [email protected] / Bérengère d´Heucqueville - [email protected]

Acerca de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Un proveedor importante en el mercado de las comunicaciones críticas en los últimos 20 años, STREAMWIDE ha desarrollado con éxito sus soluciones de software de comunicaciones críticas team on mission (para misiones críticas) y team on the run (para negocios críticos) orientadas a la seguridad pública y al sector empresarial.

Estas soluciones están disponibles para móviles y computadoras, en modelo SaaS o en las mismas instalaciones del cliente, y ofrecen diversos servicios como comunicación grupal, llamadas VoIP, llamadas walkie-talkie (MCPTT y MCx de nueva generación 4G/5G LTE), servicios de geolocalización, digitalización y automatización de procesos empresariales, etc.

Estas innovadoras soluciones satisfacen las crecientes necesidades empresariales respecto a la transformación digital y coordinación de intervenciones en tiempo real, permitiendo a los equipos de campo convertir las contribuciones individuales en éxitos colectivos y actuar como una sola unidad en los entornos profesionales más exigentes.

STREAMWIDE también está presente en el mercado de software de servicios de valor agregado para operadores de telecomunicaciones (correo de voz visual, facturación y cobro de llamadas en tiempo real, servidores de voz interactivos, aplicaciones y anuncios) con más de 130 millones de usuarios finales en todo el mundo.

Con sede en Francia y presente en Europa, EE. UU., Asia y África, STREAMWIDE cotiza en Euronext Growth (París) - ALSTW - FR0010528059.

Para obtener más información, https://www.streamwide.com y visite nuestras páginas LinkedIn @streamwide y Twitter @streamwide.

Calificada como "empresa innovadora" por Bpifrance, STREAMWIDE es elegible para FCPI y PEA-PME.

Contactos

Pascal Beglin | Olivier Truelle Grégoire Saint-Marc Vivien Ferran PDG | Director Financiero Relaciones con Inversionistas Relaciones con la Prensa T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 94 T +33 1 53 67 36 34 [email protected] [email protected] [email protected]