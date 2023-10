26/10/2023 - 18:30

Paris, October 26, 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), a European cybersecurity software developer and expert in privileged access management (PAM), today announces the signing of a €2.5 million stimulus participating loan (Prêt Participatif Relance - PPR).

The PPR set up with Société Générale offers attractive terms including an eight-year maturity and repayment deferred for four years.

This loan will further strengthen the Group's already solid financial structure, with €20.6 million in cash and cash equivalents as of June 30, 2023. It will help finance the Group's strategy of development and enhancement of its offering through innovation, new partnerships and targeted acquisitions.

Jean-Noël de Galzain, Chairman and Chief Executive Officer of the WALLIX GROUP, said: “The signing of this loan gives us access to new long-term non-dilutive financing and demonstrates our astute management of diversified sources of financing.

Identity and Access Management is a buoyant, ever-changing market that is occupying an increasingly key position in corporate security architecture and requires scalable solutions. This new financing arrangement will help us to enhance and develop our solutions through innovation and targeted acquisitions, as we achieved with Kleverware at the beginning of the year.

WALLIX has all the necessary technological and financial resources to continue to gain market share. We are determined to step up our development and, in particular, to boost our capacity to support the transformation of the industrial sector, which is still poorly equipped for cyber protection.”

Next publication: Q3 2023 turnover, November 16, 2023

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences règlementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

