15/03/2023 - 18:00

15 March 2023. Vente-Unique.com, a European specialist in online furniture and home décor sales, announces its intention to distribute a dividend of €0.22 per share.

This proposal will be submitted to shareholders at a General Meeting to be held on 30 March 2023 at 2pm at the Company's head office.

Next publication: H1 2022-2023 revenues, Thursday, 11 May 2023

Read more on bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.