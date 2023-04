27/04/2023 - 08:00

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Résultats de l'exercice 2022

Chiffre d'affaires annuel et EBITDA conformes à l'orientation fournie

Accélération du développement de produits après le COVID-19, afin de devenir une société mondiale de diagnostic clinique, leader dans le domaine des maladies infectieuses

Paris, France et Eastleigh, Royaume-Uni - 27 avril 2023 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV; AIM : NCYT), un spécialiste international du diagnostic clinique, annonce ses résultats audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Faits saillants opérationnels

Développement d'analyses non liées aux tests COVID-19

· Achèvement du développement de genesig™ PLEX, un test bactérien gastro-intestinal multiplex, disponible en tant que test à des fins de recherche uniquement (RUO)

· Développement et relance de deux panels de tests viraux de transplantation à analyte unique pour le virus Epstein-Barr et le virus BK, destinés à être utilisés sur des plateformes d'instruments ouvertes

· Élargissement significatif du portefeuille clinique, avec l'ajout de 40 tests de diagnostic in vitro (DIV) marqués CE, par le biais d'un accord de distribution avec Clonit srl

· Lancement international et homologation CTDA (Coronavirus Test Device Approvals) du Royaume-Uni du panel Genesig™ PCR direct en temps réel SARS-CoV-2 Winterplex couvrant le VRS, la grippe A et B et le COVID-19

· Relance du portefeuille RUO à l'échelle mondiale et développement de tests RUO de l'orthopoxvirose simienne et de l'Adenovirus F41 pour soutenir la surveillance des maladies infectieuses

Développement d'analyses liées aux tests COVID-19

· Six homologations CTDA au Royaume-Uni au cours de l'année (y compris le panel multiplexe Genesig™ Winterplex), portant à sept le nombre total de produits Novacyt approuvés CTDA, le plus grand nombre parmi toutes les sociétés basées au Royaume-Uni

· Marquage CE de deux produits PROmate™ lyophilisés, permettant le déploiement d'une solution de diagnostic COVID-19 à proximité du patient sans avoir besoin d'expédition en chaîne froide

· Réception de l'autotest antigénique rapide de dépistage du Covid-19 PathFlow™ marqué CE, l'un des premiers tests contre le COVID-19 basés sur la salive à être lancé dans l'EEE et permettant de diagnostiquer les individus symptomatiques et asymptomatiques en 15 minutes environ

Développement de flux de travail et d'instrumentation

· Lancement et marquage CE du système automatisé de manipulation de liquides CO-Prep™ et terminé la validation d'un système d'extraction d'acide nucléique pour améliorer la solution de flux de travail moléculaire intégré échantillon-résultat post-COVID-19

· Lancement de deux nouveaux lecteurs de test à flux latéral (TFL) à utiliser conjointement avec une large gamme de tests au sein du portefeuille de produits Pathflow™ de Novacyt, comprenant 18 produits non liés aux tests COVID-19 pour les infections transmises sexuellement, gastro-intestinales, respiratoires et transmises par les insectes

Commercialisation

· Partenariat avec une société de pêche mondiale pour développer des solutions de test du virus de l'anémie infectieuse du saumon et de la maladie rénale bactérienne

· Signature d'un contrat avec une organisation non gouvernementale (ONG) mondiale de premier plan pour soutenir la détection des arbovirus, notamment la dengue, le Zika et le Chikungunya

· Partenariat avec une société de soins de santé leader en Inde pour développer et fournir à la fois des réactifs et des instruments

Faits saillants après la période

· Marquage CE de instruments q16 et q32

· La validation des tests d'infection respiratoire extérieurs s'est terminée en grande partie durant le T1, comme prévu

· Accord de développement exclusif avec Eluceda Ltd, pour développer une nouvelle technologie de biocapteurs dans les domaines du diagnostic in vitro chez les humains et les animaux, de la recherche en sciences de la vie et de la spéciation chez les animaux

· Achèvement de la mise au point de plusieurs tests multiplexes RUO sur les virus gastro-intestinaux, respiratoires et transmis par les insectes

· Les ventes aux principales ONG mondiales continuent de prendre de l'ampleur et couvrent la fièvre du Nil occidental, les hépatites A et E, la fièvre hémorragique et les arbovirus (CHIK/DENG/ZIKA), avec des commandes dépassant 150 000 £

Faits saillants financiers

· Le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2022 s'est élevé à 21,0 millions de livres sterling, conformément aux prévisions (contre 92,6 millions de livres sterling pour l'exercice 2021), en raison de la baisse attendue des ventes liées aux tests de COVID-19

· Le chiffre d'affaires du portefeuille COVID-19 pour l'exercice 2022 s'est élevé à 14,7 millions de livres sterling (contre 84,0 millions de livres sterling pour l'exercice 2021)

· Le chiffre d'affaires du portefeuille non-COVID-19 pour l'exercice 2022 s'est élevé à 6,3 millions de livres sterling (contre 8,6 millions de livres sterling pour l'exercice 2021) Cette baisse est principalement due au déclin des ventes d'instruments par rapport à l'exercice 2021, qui avait bénéficié d'une forte demande en raison du COVID-19

· Le bénéfice brut du groupe pour l'exercice 2022 s'est élevé à 5,7 millions de livres sterling (27 %) (contre 28,2 millions de livres sterling (30 %) pour l'exercice 2021). La marge bénéficiaire brute pour l'exercice 2022 a été réduite en raison d'une importante provision pour stocks issue de prévisions de chiffre d'affaires lié au COVID-19 plus faible et de dépréciations sur stocks qui n'avaient pas été provisionnées auparavant. Hors impact de ces éléments, la marge serait supérieure à 60 %

· La perte d'EBITDA du Groupe pour l'exercice 2022 s'élève à 13,5 millions de livres sterling avant éléments exceptionnels (comparé à un bénéfice de 3,1 millions de livres sterling pour l'exercice 2021) en raison de la baisse prévue du chiffre d'affaires et conformément aux prévisions

· Perte des activités abandonnées de 3,5 millions de livres sterling pour l'exercice 2022 (comparé à une perte de 3,7 millions de livres sterling pour l'exercice 2021)

· La perte après impôt a augmenté à 25,7 millions de livres sterling pour l'exercice 2022 (contre à une perte de 9,7 millions de livres sterling pour l'exercice 2021)

· La position de trésorerie au 31 décembre 2022 était de 87,0 millions de livres sterling (comparée à 101,7 millions de livres sterling au 31 décembre 2021) et la Société reste sans dette

Opérations Continues * 2022 2021 000 £ 000 £ Chiffre d'affaires 21 040 92 603 Marge brute ** 5 746 28 226 Marge brute % 27 % 30 % Charges opérationnelles (19 286) (25 131) EBITDA (13 540) 3 095 EBITDA (%) -64 % 3 % EBITDA ajusté ** (13 540) 38 865 Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels *** (15 655) 1 305 Résultat opérationnel après éléments exceptionnels (23 393) (3 916) Autres produits et charges financières 3 340 (1 744) Impôt (2 148) (349) Résultat après impôt des activités poursuivies (22 201) (6 009) Perte des activités abandonnées (3 529) (3 719) Résultat net (25 730) (9 728)

* Suite à l'annonce du 28 avril 2022 par laquelle Novacyt a notifié son intention de fermer Microgen Bioproducts et Lab21 Healthcare, les résultats nets du segment Lab21 produits pour l'exercice 2021 et l'exercice 2022 ont été rapportés sur une ligne distincte « Perte afférente aux activités abandonnées » conformément à la norme IFRS 5, « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ».

** En raison du litige commercial en cours avec le DHSC, un coût exceptionnel de 35,8 M£ a été engagé lors de l'exercice 2021 (comparé à zéro lors de l'exercice 2022). Les deux principaux éléments étaient une provision de 26,1 M£, suite à l'achat d'actions par le Groupe pour répondre aux futures commandes attendues par le DHSC, qui n'ont pas été matérialisées. La dépense de 6,9 M£ de stock livré au DHSC qui n'a pas été payé et qui fait maintenant partie du litige contractuel en cours.

*** La valeur (perte)/bénéfice d'exploitation récurrent pour l'exercice 2022 est rapportée avant les 7,7 M£ de frais non récurrents comme suit :

1. Une charge de dépréciation de 5,2 M£ relative aux écarts d'acquisition et aux actifs incorporels associés à l'acquisition d'IT-IS International.

2. 1,3 M£ en frais de restructuration.

3. Frais de 0,9 M£ en relation avec le litige de contrat DHSC en cours.

4. 0,3 M£ en autres dépenses.

James McCarthy, Directeur Général par intérim du groupe Novacyt, a commenté :

« En 2022, l'accent a été mis sur l'expansion de notre portefeuille de produits de maladies infectieuses au-delà du COVID-19, afin de soutenir la croissance à long terme de l'entreprise. L'accord de distribution conclu avec Clonit srl a constitué une étape stratégique importante, ajoutant plus de 40 tests sur nos domaines thérapeutiques cibles à forte croissance dans les domaines thérapeutiques des infections respiratoires, gastro-intestinales, des transplantations et des pathogènes transmis par les insectes. Il a également permis d'accéder à un domaine de diagnostic supplémentaire en matière de maladies sexuellement transmissibles (MST). Nous avons relancé avec succès notre activité principale RUO, en développant de nouveaux tests importants pour soutenir la surveillance des maladies infectieuses. Nous avons également renforcé notre activité d'instrumentation, laquelle, en partenariat avec notre développement de tests, offre aux clients un flux de travail transparent de l'échantillon au résultat.

« Suite à la rationalisation de notre base de coûts, Novacyt est en bonne position pour la croissance future et la création de valeur alors que nous surmontons la pandémie et que nous poursuivons notre chemin pour devenir une société mondiale de diagnostic clinique de premier plan axée à la fois sur les besoins existants et non satisfaits en matière de maladies infectieuses. »

Les informations contenues dans le présent communiqué sont considérées par la société comme des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 (tel que modifié), car elles font partie de la législation nationale du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur le retrait de l'Union européenne (telle que modifiée). Dès la publication de ce communiqué par l'intermédiaire du Service d'information sur la réglementation, ces informations privilégiées sont désormais considérées comme étant du domaine public.

À propos de Novacyt Group

Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un large portefeuille de tests de diagnostic in vitro et moléculaire pour de nombreuses maladies infectieuses, proposant des tests plus rapides, plus précis et facilement accessibles afin d'améliorer les traitements médicaux. Grâce à ses instruments et ses solutions intégrés et évolutifs, la société offre à ses clients un processus continu de l'échantillonnage aux résultats. Novacyt se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution de kits PCR en temps réel, de réactifs et d'une gamme complète d'instruments de laboratoire et de tests qPCR destinés à la recherche en biologie moléculaire et les applications cliniques. La société propose l'une des gammes les plus variées et les plus complètes de tests qPCR au monde, destinée aux tests humains, vétérinaires, de bio défense, environnementaux, agricoles et alimentaires.

Le siège social de Novacyt est établi à Vélizy, en France, et la société dispose de bureaux à Stokesley et à Eastleigh, au Royaume-Uni. Elle est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.novacyt.com

Avis du directeur-général

Au début 2022, l'entreprise a mis en place une nouvelle stratégie de transition vers un marché post-COVID-19. Cette stratégie reste en place aujourd'hui et je suis heureux de constater son exécution précoce réussie au cours de l'année dernière et du premier trimestre 2023. Cette stratégie s'est concentrée sur le double objectif de développement du portefeuille et d'expansion géographique, soutenu par nos compétences en tant que fournisseur agile et leader mondial de RUO et de diagnostics cliniques intégrés. Parallèlement, nous continuons à évaluer des opportunités stratégiques qui accéléreraient la croissance de la Société, y compris des accords de licence potentiels, des partenariats et des acquisitions.

Dans le cadre de la transition au-delà du COVID-19, la Société a mené une étude de marché fondamentale au début de 2022, qui a orienté le développement organique du portefeuille de diagnostics post-COVID-19 vers des domaines de maladies infectieuses à forte croissance, notamment les infections respiratoires, gastro-intestinales, les transplantations et les pathogènes à diffusion par les insectes.

Bien que notre stratégie de base n'ait pas changé, l'environnement commercial en 2022 était beaucoup plus volatile que prévu et la Société a constaté une forte réduction des ventes liées aux tests COVID-19, passant de 10,6 millions de livres sterling au T1 2022 à 4,1 millions de livres sterling pour le reste de l'exercice (T2-T4). Cette baisse a été beaucoup plus rapide que prévu, incitant la direction à accélérer nos efforts de développement de produits post-COVID-19, tant en interne qu'en externe. Suite à un examen stratégique, nous avons également procédé à un ajustement important des coûts, notamment l'arrêt des activités Microgen Bioproducts et Lab21 Healthcare, tout en protégeant les investissements dans la R&D et les activités commerciales. Comme nous accélérons notre développement de produits, il est également important de noter que l'application du règlement pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à partir de mai 2022 signifie que les cycles de développement des produits cliniques, de la conception au lancement, sont désormais susceptibles d'atteindre environ 24 mois, contre six mois dans le cadre du processus des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro précédent.

Développement du portefeuille

Développement de produits

En juillet 2022, la Société a mis à jour et affiné son portefeuille étendu et établi de produits RUO (à des fins de recherche uniquement) pour s'assurer que nos amorces et nos sondes étaient les meilleures de leur catégorie pour cibler de manière fiable les agents pathogènes actuels. À la fin de l'année, l'équipe avait optimisé et vérifié la refonte de 25 produits RUO, et a également mis au point de nouveaux tests RUO pour la variole simienne et l'adénovirus F41.

Étant donné que les étapes de développement des produits cliniques ont été considérablement étendues dans le cadre du règlement pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la Société va maintenant développer dans un premier temps des versions RUO pour ses domaines thérapeutiques cibles. Cette activité est bien engagée et vise le développement d'un maximum de dix nouveaux produits multiplex en 2023 dans les domaines des infections gastro-intestinales, respiratoires et transmises par les insectes.

Grâce à une combinaison de R&D interne et d'approvisionnement tiers, la Société a déjà lancé une gamme de tests cliniques marqués CE dans les domaines suivants :

· Un panel de tests respiratoires d'hiver avec le test PCR en temps réel Genesig™ SARS-CoV-2 Winterplex développé en interne et lancé en Europe et le CTDA dont le lancement été approuvé au Royaume-Uni en octobre 2022

· Maladies sexuellement transmissibles (MST) (par exemple, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis)

· Infections gastro-intestinales (par exemple, Clostridium difficile, entérovirus)

· Infections respiratoires (IR) (par exemple, Mycoplasma pneumoniae)

· Deux panels de tests viraux de transplantation à analyte unique pour le virus Epstein-Barr et le virus BK, destinés à être utilisés sur des plateformes d'instruments ouvertes au cours de la période.

Ces produits et notre solution de flux de travail moléculaire améliorée seront destinés à des indications qui nécessitent des tests de diagnostic économiques, rapides, exacts et très précis. Sur la base d'une étude de marché, nous pensons que le marché clé pour cette offre est celui des tests de routine dans les laboratoires secondaires de volume moyen à faible et des services spécifiques, non-routiniers, dans les laboratoires centraux. Comme identifié en avril 2022 lors de la mise à jour de la stratégie, nous ciblerons ces marchés grâce à notre offre différenciée pour les clients.

Pour l'Europe, qui est notre cible géographique initiale avec des produits marqués CE, la Société estime que la taille du marché est d'environ 470 millions de livres sterling, avec un taux de croissance annuel moyen de 10 %. L'objectif à moyen terme est d'étendre notre offre à nos clients du monde entier.

Notre portefeuille moléculaire est complété par une gamme étendue de tests de diagnostic par flux latéral (LFT) à usage clinique. Cette gamme complète les domaines thérapeutiques cibles couverts par le portefeuille de produits moléculaires et a encore été améliorée avec le lancement d'un nouveau lecteur LFT à utiliser conjointement avec un certain nombre de tests clés du portefeuille de produits Pathflow™ de Novacyt. Les lecteurs ont été conçus pour fournir des résultats de test numériques basés sur la technologie d'imagerie optique, éliminant ainsi l'ambiguïté de l'interprétation manuelle d'un résultat. Le résultat est disponible en quelques secondes (~10 à 12 s) sous une forme numérique qui peut être exportée vers d'autres systèmes.

Instrumentation et flux de travail

Novacyt a fait des progrès considérables dans l'amélioration de sa solution de flux de travail moléculaire intégrée, de l'échantillon au résultat, après le COVID-19. Nous avons validé un système d'extraction d'acides nucléiques et avons lancé un système automatisé de manipulation de liquides (CO-Prep™) pour la mise en place des tests qui complète nos instruments propriétaires q16 et q32 et nos tests à PCR directs faciles à utiliser, afin de fournir une solution de flux de travail évolutive de bout en bout, capable de traiter plus de 1 000 tests par jour. Le nouveau flux de travail réduit le temps de manipulation et le risque de contamination tout en assurant une gestion robuste des échantillons, afin de réduire le risque d'erreur humaine. La plateforme complète de flux de travail peut être utilisée là où les solutions décentralisées actuelles de l'échantillon au résultat ne sont pas facilement évolutives, lentes et coûteuses.

Portefeuille COVID-19

Afin de s'assurer que Novacyt reste bien positionnée pour toute épidémie future de COVID-19 sur les marchés développés et en développement, la Société a consolidé son portefeuille. À cette fin, Novacyt a obtenu l'accréditation du marquage CE pour son autotest rapide PathFlow™ COVID-19 à partir de la salive et une version ambiante de son test PROmate™ COVID-19 2G conçue pour les expéditions internationales. Ces deux tests complètent la gamme de tests PCR en temps réel genesig™ COVID-19 et les tests PROmate™ COVID-19 directs à la PCR 1G et 2G de la Société.

Commercialisation

Au cours de la période, Novacyt s'est concentrée sur le déploiement de talents dans des zones géographiques clés et sur l'optimisation de son réseau mondial de distributeurs, afin de développer la couverture de nouveaux marchés et d'assurer une couverture optimale de son portefeuille RUO récemment relancé et de son offre clinique croissante. Grâce à ce travail, la couverture a été augmentée dans l'ensemble de la zone EMEA et la Société a commencé à organiser des formations pour les distributeurs sur l'ensemble de son portefeuille, y compris son portefeuille clinique élargi et son flux de travail moléculaire.

· Panel Winterplex commercialisé avec des ventes aux hôpitaux du Royaume-Uni et d'Europe

· Partenariat avec une société de pêche mondiale pour le développement de tests et de flux de travail pour une gestion plus efficace des stocks de poissons. Les ventes initiales se sont concentrées sur leur filiale nord-américaine et nous collaborons maintenant avec d'autres sites mondiaux pour identifier leurs besoins en matière de tests

· Alors que la région APAC commence à s'ouvrir après le COVID, nous renouons avec les distributeurs nouveaux et existants de la région avec les réactifs et instruments RUO

· Signature d'un contrat avec une organisation non gouvernementale (ONG) mondiale de premier plan pour soutenir la détection des arbovirus, notamment la dengue, le Zika et le Chikungunya. Cela a maintenant été étendu pour inclure la fièvre du Nil occidental, les hépatites A et E et la fièvre hémorragique, et d'autres commandes ont été reçues. Nous prévoyons également des ventes de notre test VRS à court terme et notre produit Winterplex est aussi en cours d'évaluation pour un déploiement dans toute l'Afrique

· Partenariat avec une société de soins de santé leader en Inde pour fournir à la fois des réactifs et des instruments

La Société prévoit de lancer un site Web mis à jour pour ses clients au troisième trimestre, qui consolidera et remplacera les anciens sites existants. Toutes les activités commerciales seront réalisées à partir de ce site unique, qui inclura des fonctionnalités de boutique en ligne, ainsi qu'un portail client offrant l'enregistrement des instruments et les mises à niveau logicielles.

Développement commercial

En plus du développement interne du nouveau portefeuille, la Société continue d'évaluer en priorité les opportunités stratégiques de fusions et acquisitions, de partenariats et de licences, afin d'accroître l'échelle et la diversification et de soutenir la croissance à long terme de l'entreprise.

En janvier 2023, Novacyt a conclu un accord de développement exclusif avec Eluceda Ltd, un développeur spécialisé dans les capteurs électrochimiques, afin de développer une nouvelle technologie de biocapteur dans les domaines du diagnostic in vitro chez les humains et les animaux, de la recherche en sciences de la vie et de la spéciation chez les animaux. Le développement de deux produits a commencé et le premier devrait être lancé au début 2024.

Litige en cours avec le DHSC

Le 25 avril 2022, la Société a été informée que le Department of Health and Social Care (DHSC) avait déposé plainte contre Primer Design Ltd et Novacyt S.A. pour un montant de 134,6 millions de livres sterling en relation avec le litige contractuel annoncé par la Société le 9 avril 2021 concernant son deuxième contrat d'approvisionnement avec le DHSC, annoncé le 29 septembre 2020. Le 15 juin 2022, Novacyt et Primer Design ont déposé une défense contre la plainte reçue le 25 avril 2022 et Primer Design Ltd a déposé une demande reconventionnelle de 81,5 millions de livres sterling contre le DHSC. Le 30 janvier 2023, la Haute Cour du Royaume-Uni a notifié à Novacyt que l'audience de l'affaire entre Primer Design Ltd/Novacyt et le DHSC a été inscrite pour commencer le 10 juin 2024 et devrait durer 16 jours. Le Groupe s'engage à défendre l'affaire et à faire valoir ses droits contractuels, y compris à recouvrer les sommes dues par le DHSC.

La société n'est pas en mesure de fournir des commentaires supplémentaires à l'heure actuelle, mais fournira d'autres mises à jour le cas échéant et dans la mesure où elle est autorisée à le faire.

Activités actuelles et perspectives

Les revenus du Groupe pour le premier trimestre 2023 devraient s'élever à environ 1,7 million de livres sterling, dont la somme de 0,3 million de livres sterling est liée aux ventes concernant le COVID-19. Le début de l'année a été plus calme que prévu, en particulier dans le domaine de l'instrumentation où nous constatons une surcharge des stocks que les clients ont accumulés pendant la pandémie. Nous nous attendons à ce que le rythme des ventes de RUO et d'instruments augmente et nous devrions également voir les ventes de notre portefeuille clinique arriver vers la fin de l'année.

Au cours de l'année dernière, nous avons mis en œuvre un certain nombre de changements stratégiques afin de faire évoluer l'activité au-delà du COVID-19 et de positionner Novacyt sur la voie d'une croissance durable à long terme. Nous sommes en train d'évaluer un certain nombre d'opportunités susceptibles d'accélérer cette croissance et nous pensons être bien placés pour tirer parti de la force de notre activité principale tout en continuant à mettre en œuvre notre stratégie, en élargissant à la fois notre portefeuille de produits et notre empreinte géographique, afin de construire une société mondiale de diagnostic clinique de premier plan axée sur les besoins non satisfaits dans le domaine des maladies infectieuses.

EXAMEN FINANCIER

Vue d'ensemble

La performance de Novacyt en 2022 se trouve impactée par une baisse plus rapide qu'anticipée des ventes liées au COVID-19, et à ce titre présente une perte pour l'année. Au cours du second semestre 2022, le Groupe a bien progressé sur i) la transition de sa dépendance aux revenus du COVID-19 et ii) le redimensionnement de sa base de coûts. Au cours de l'année, le Groupe a procédé à une vaste restructuration afin de réduire sa base de coûts d'exploitation, ce qui a entraîné le départ de plus de 100 employés.

Novacyt a réalisé un chiffre d'affaires de 21 millions de livres sterling, a enregistré une perte d'EBITDA de 13,5 millions de livres sterling et une perte après impôts de 25,7 millions de livres sterling.

La trésorerie à la fin de l'année 2022 s'élevait à 87,0 millions de livres sterling, ce qui confère au Groupe une base solide sur laquelle il pourra bâtir et exécuter sa stratégie future.

Activités abandonnées

Novacyt a procédé début 2022 à un examen stratégique des activités de Lab21 Healthcare et de Microgen Bioproducts afin d'étudier les mérites du maintien de plusieurs entités/noms de sociétés sous l'égide du Groupe Novacyt par rapport à un modèle d'entreprise et une marque simplifiés, qui, de l'avis des administrateurs, pourraient avoir plus d'impact. Novacyt a annoncé son intention de cesser les deux activités en avril 2022, et elles ont cessé d'être exploitées au jour le jour, à la fin du mois de juin 2022.

Conformément à la norme IFRS 5, les résultats nets de Lab21 Healthcare et de Microgen Bioproducts ont été présentés sur une ligne distincte « Perte des activités abandonnées » dans le compte de résultat consolidé pour les exercices 2022 et 2021.

Produit financier

Les revenus de l'exercice 2022 ont chuté à 21,0 millions de livres sterling, contre 92,6 millions de livres sterling en 2021, en raison de la réduction de la demande de tests COVID-19 à mesure que nous sortons de la pandémie. Primer Design a réalisé un chiffre d'affaires de 19,6 millions de livres sterling, tandis qu'IT-IS International a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 million de livres sterling en 2022.

Marge brute

L'activité a dégagé une marge brute de 5,7 millions de livres sterling (27 %), contre 28,2 millions de livres sterling (30 %) en 2021. La marge, à 27 %, est nettement inférieure à la marge historique du Groupe (plus de 60 %) principalement en raison de l'impact du stock sous la forme i) de la comptabilisation d'une provision pour stock plus élevée que la normale en raison de la baisse des ventes prévisionnelles du COVID-19 et ii) de la radiation du stock qui n'avait pas été provisionné précédemment. Abstraction faite de l'impact de ces éléments, la marge serait supérieure à 60 %. La marge brute de 2021 a été affectée par la charge exceptionnelle du coût des ventes de 35,8 millions de livres sterling liées au litige avec le DHSC.

Dépenses opérationnelles

Les dépenses d'exploitation du Groupe ont diminué de 5,8 millions de livres sterling pour s'établir à 19,3 millions de livres en 2022, contre 25,1 millions de livres sterling en 2021. Cette évolution tient principalement à la baisse des frais de personnel, les effectifs des activités poursuivies étant passés d'environ 239 en décembre 2021 à environ 137 en décembre 2022, à la suite du programme de restructuration du Groupe. Des économies supplémentaires sont intervenues au niveau des frais juridiques et professionnels, de l'assurance commerciale, ainsi que pour les contrats de service et d'entretien.

La société a continué à investir dans la recherche et le développement, qui a vu une augmentation des dépenses en glissement annuel qui a soutenu la mise sur le marché d'un certain nombre de nouveaux produits.

EBITDA

Le Groupe a déclaré une perte d'EBITDA de 13,5 millions de livres sterling pour 2022, contre un bénéfice de 3,1 millions de livres sterling en 2021. La variation de 16,6 millions de livres sterling entre la rentabilité de l'EBITDA en 2021 et la perte de l'EBITDA en 2022 est imputable à une réduction de la contribution à la marge brute de 22,5 millions de livres sterling en raison de la baisse des ventes, partiellement compensée par une baisse de 5,8 millions de livres sterling des dépenses d'exploitation.

Perte d'exploitation

Le Groupe a enregistré une perte d'exploitation de 23,4 millions de livres sterling, contre une perte de 3,9 millions de livres sterling en 2021, principalement en raison de la baisse des ventes. En glissement annuel, les charges d'amortissement ont augmenté de 0,3 million de livres sterling pour atteindre 2,1 millions de livres sterling en raison de l'effet annualisé de la déclaration de douze mois d'amortissement sur un certain nombre d'ajouts d'actifs matériels au cours de la fin de l'année 2021.

Les autres charges opérationnelles ont augmenté de 5,2 à 7,7 millions de livres sterling. Les principaux éléments composant la charge de 2022 sont i) une charge de dépréciation de 5,2 millions de livres sterling liée au fonds commercial et aux actifs incorporels associés à l'acquisition d'IT-IS International en raison de la diminution de la trésorerie future attendue, ii) 1,3 million de livres sterling de dépenses de restructuration couvrant principalement les indemnités de licenciement, iii) 0,9 million de livres sterling de coûts liés au litige contractuel en cours avec le DHSC et iv) 0,3 million de livres sterling d'autres dépenses.

Perte après impôt résultant de la poursuite des activités

Le Groupe a enregistré une perte après impôts des activités poursuivies de 22,2 millions de livres sterling, contre une perte de 6,0 millions de livres sterling en 2021. Les autres produits et dépenses financiers se soldent par un produit de 3,3 millions de livres sterling, contre une charge de 1,7 million de livres sterling en 2021. Les deux éléments clés qui composent le solde sont i) un gain de change financier net de 2,4 millions de livres sterling résultant principalement des réévaluations du passif du régime LTIP 2017 à 2020 et des comptes bancaires et intersociétés détenus en devises étrangères et ii) avec la hausse des taux d'intérêt, le Groupe a reçu 0,6 million de livres sterling d'intérêts sur les dépôts détenus dans les comptes bancaires. L'impôt, qui s'élève à 2,1 millions de livres sterling, résulte principalement de la fluctuation de l'impôt différé.

Perte liée à des activités abandonnées

Conformément à la norme IFRS 5, le résultat net de l'activité Lab21 Products a été présenté sur une ligne distincte « Perte des activités abandonnées » dans le compte de résultat consolidé pour 2022 et 2021.

Lab21 Products a enregistré une perte après impôts de 3,5 millions de livres sterling en 2022 contre une perte de 3,7 millions de livres sterling en 2021. La perte de 2022 comprend des frais de fermeture d'un montant total d'environ 1,8 million de livres sterling, composés i) d'une charge de dépréciation de 1,0 million de livres sterling des actifs liés au droit d'utilisation (bail de l'installation de Camberley), ii) d'une charge de dépréciation de 0,6 million de livres sterling des immobilisations corporelles restantes et iii) de 0,2 million de livres sterling de frais de licenciements. La charge d'impôt de 0,4 million de livres sterling est principalement due à la libération de tous les soldes d'impôts différés, les pertes fiscales non utilisées ne pouvant être utilisées par le Groupe après la fermeture.

Résultat par action

En 2022, la perte par action s'est élevée à 0,36 £, contre 0,14 £ en 2021, en raison en particulier de l'aggravation de la perte.

État de la situation financière

Déc-22 Déc-21 Déc-22 Déc-21 000 £ 000 £ 000 £ 000 £ Goodwill 6 646 11 471 Capital social et primes d'émission 54 633 54 646 Droits d'utilisation 521 1 788 Bénéfices non distribués et réserves 60 583 87 169 Immobilisations corporelles 2 751 4 594 Total des fonds propres 115 216 141 815 Actifs d'impôts différé 624 3 143 Les autres actifs non-courants 3 121 3 918 Passifs d'impôts différés 1 041 1 224 Total actifs non-courants 13 663 24 914 Dettes de location à long terme 263 1 446 Autres provisions et dettes à long terme 145 308 Stocks et en cours 3 027 11 461 Total des passifs non-courants 1 449 2 978 Clients et autres débiteurs 33 662 38 499 Créances fiscales 1 149 5 034 Dettes de location à court terme 609 424 Autres actifs courants 2 427 2 043 Fournisseurs et autres créditeurs 2 787 17 190 Trésorerie et équivalents de trésorerie 86 973 101 746 Autres provisions et dettes à court terme 20 840 21 290 Total actifs courants 127 238 158 783 Total du passif à court terme 24 236 38 904 TOTAL ACTIFS 140 901 183 697 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 140 901 183 697

Actifs non courants

Le fonds commercial est passé de 11,5 millions de livres sterling en 2021 à 6,6 millions de livres sterling en 2022. À la suite du test de dépréciation de 2022, le fonds commercial associé à l'acquisition d'IT-IS International Ltd a été déprécié de 5,2 millions de livres sterling en raison de la réduction des flux de trésorerie futurs attendus. Le solde de 0,3 million de livres sterling est dû aux réévaluations de change sur le solde du fonds commercial de l'acquisition de Primer Design, qui est détenu en euros.

Les actifs liés au droit d'utilisation ont diminué de 1,8 million de livres sterling au 31 décembre 2021 à 0,5 million de livres sterling au 31 décembre 2022, en grande partie en raison de la dépréciation complète de l'actif lié au droit d'utilisation associé à l'installation de Camberley à la suite de la fermeture de l'activité Lab21 Products qui opérait à partir de ce site.

Les immobilisations corporelles ont diminué de 1,8 million de livres sterling du 31 décembre 2021 à 2,8 millions de livres sterling au 31 décembre 2022, en raison de quatre facteurs principaux, i) des coûts d'amortissement de 1,0 million de livres sterling, ii) des coûts de dépréciation de 0,6 million de livres sterling pour les immobilisations associées à l'activité Lab21 Products, iii) des coûts de dépréciation de 0,4 million de livres sterling pour l'équipement de laboratoire qui ne sera pas utile au Groupe Novacyt et iv) compensés par des achats d'immobilisations de 0,2 million de livres sterling.

Les actifs d'impôts différés ont diminué, passant de 3,1 millions de livres au 31 décembre 2021 à 0,6 million de livres au 31 décembre 2022. Le solde de 2022 concerne Primer Design, où un actif d'impôt différé de 0,6 million de livres sterling, lié à des pertes fiscales reportées, a été comptabilisé pour compenser son passif d'impôt différé de 0,6 million de livres sterling sur les déductions pour amortissement accéléré. Les actifs d'impôt différé restants n'ont pas été comptabilisés au 31 décembre 2022, car ils pourraient ne pas être recouvrables à court terme. Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose de pertes fiscales inutilisées de plus de 70,9 millions de livres sterling (couvrant la France et le Royaume-Uni) qui peuvent être compensées par des bénéfices futurs pertinents et leur période d'utilisation est illimitée.

Les autres actifs non courants ont diminué de 0,8 million de livres sterling pour atteindre 3,1 millions de livres sterling au 31 décembre 2022, en grande partie grâce à l'amortissement des immobilisations incorporelles.

Actifs courants

Les stocks et travaux en cours ont diminué de manière significative, passant de 11,5 millions de livres sterling au 31 décembre 2021 à 3,0 millions de livres sterling au 31 décembre 2022, ce qui est principalement dû i) à la constitution de provisions pour les titres qui risquent de ne pas être vendus en raison de la baisse de la demande future attendue pour les produits liés au COVID-19 et ii) à la radiation des titres arrivés à expiration en 2022 qui n'avaient pas été provisionnés précédemment.

Les créances commerciales et autres créances ont diminué de 4,8 millions de livres sterling pour atteindre 33,7 millions de livres sterling au 31 décembre 2022, conformément à la baisse des ventes. Le solde des créances commerciales comprend une facture impayée du DHSC de 24,0 millions de livres sterling levée en décembre 2020, relative à des produits livrés au cours de l'année 2020 qui reste impayée à la date de publication des comptes. Le recouvrement de la facture dépend de l'issue du litige contractuel. Est également inclus dans les créances commerciales et autres créances un solde de TVA à recevoir de 8,3 millions de livres sterling (décembre 2021 : 8,2 millions de livres sterling), qui concerne principalement la TVA britannique payée sur des factures de vente en différend avec le DHSC. Comme ces ventes n'ont pas été comptabilisées conformément à la norme IFRS 15, le revenu, les créances commerciales et l'élément TVA des transactions ont été annulés, ce qui a donné lieu à un solde débiteur de TVA.

Les créances fiscales ont diminué de 3,9 millions de livres sterling pour atteindre 1,1 million de livres sterling au 31 décembre 2022, le Groupe ayant reçu de l'HMRC, en mars 2022, un remboursement pour le trop-perçu d'impôt sur les sociétés de 2020. Le solde actuel est lié aux pertes de 2021 qui peuvent être reportées en arrière pour être déduites des bénéfices imposables de 2020, pour un montant total de 0,5 million de livres sterling, et à une charge à payer au titre du crédit pour dépenses de recherche et de développement (RDEC) couvrant 2021 et 2022, pour un montant total de 0,6 million de livres sterling.

Les autres actifs courants sont passés de 2,0 millions de livres sterling en 2021 à 2,4 millions de livres sterling, en raison d'une augmentation de 0,2 million de livres sterling des paiements anticipés et d'une augmentation de 0,2 million de livres sterling des dépôts à court terme, qui comprennent les dépôts de loyers dus au Groupe. Les paiements anticipés au 31 décembre 2022 comprennent l'assurance commerciale annuelle du Groupe, les loyers, les tarifs, les coûts de soutien prépayés et les titres qui n'ont pas été livrés à la date de clôture.

Passifs courants

La contrepartie conditionnelle est passée de 0,8 million de livres sterling à zéro en 2022 à la suite du règlement des dernières étapes du complément de prix associé à l'acquisition d'IT-IS International, concluant ainsi les paiements pour l'acquisition.

Les provisions à court terme sont restées stables d'une année à l'autre, à 20,3 millions de livres sterling (2021 : 20,0 millions de livres sterling). Une provision pour garantie de produits de 19,8 millions de livres sterling comptabilisée en 2020 pour couvrir l'opinion du gestionnaire quant au coût maximal de remplacement des produits en lien avec le différend commercial en cours avec le DHSC est demeurée inchangée en 2022.

Les dettes commerciales et autres passifs sont passés de 17,2 millions de livres sterling au 31 décembre 2021 à 2,8 millions de livres sterling au 31 décembre 2022, principalement en raison des paiements effectués au cours de l'exercice dans le cadre du régime LTIP 2017 à 2020, ainsi que d'une diminution de 2,6 millions de livres sterling des dettes fournisseurs et des diverses factures à payer, conformément à la réduction des ventes.

Passifs non courants

Les passifs non courants ont diminué de 1,5 million de livres sterling pour s'établir à 1,4 million de livres sterling au 31 décembre 2022. Le principal facteur de cette évolution est la réduction du passif lié aux contrats de location à long terme à la suite de la négociation par Microgen Bioproducts de l'abandon de ses installations louées à Watchmoor Point, basées à Camberley, qui a été convenu en 2022 et réglé au début 2023.

Trésorerie

La trésorerie détenue à la fin de 2022 s'élevait à 87,0 millions de livres sterling contre 101,7 millions de livres sterling au 31 décembre 2021. La trésorerie nette utilisée pour les activités opérationnelles s'élève à 13,7 millions de livres sterling pour 2022, composée d'une sortie de fonds de roulement de 0,2 million de livres et d'une perte d'EBITDA de 13,5 millions de livres sterling, contre une entrée de trésorerie de 15,7 millions de livres sterling en 2021.

La trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement est tombée à 0,6 million de livres sterling, contre 5,0 millions de livres sterling en 2021. Les dépenses d'investissement en 2022 sont tombées à 0,4 million de livres sterling, contre 4,1 millions de livres sterling en 2021, année au cours de laquelle le Groupe a fortement investi dans l'internalisation de la fabrication. Les sorties de trésorerie liées aux acquisitions ont diminué de 0,1 million de livres sterling en glissement annuel en raison du fait que le dernier jalon de complément de prix associé à l'acquisition d'IT-IS a été inférieur au paiement de l'année précédente. Qui plus est, le Groupe a bénéficié de la hausse des taux d'intérêt tout au long de l'année 2022, générant des revenus d'intérêts de 0,6 million de livres sterling sur ses soldes de trésorerie.

La trésorerie nette utilisée pour les activités de financement en 2022 s'élève à 0,5 million de livres sterling, contre 0,6 million de livres sterling en 2021, la principale sortie de trésorerie continuant d'être le paiement des contrats de location.

Le Groupe demeure libre de toute dette au 31 décembre 2022.

Patent Box

Le 30 mars 2022, Novacyt (plus précisément Primer Design Ltd) a reçu la confirmation que l'Office britannique de la propriété intellectuelle avait accordé le brevet clé (ORF1a/b), avec le numéro de brevet GB2593010. Cela signifie que le taux effectif d'imposition sur les bénéfices (ajustés en fonction de certaines règles) dérivés de la vente de produits incorporant ce brevet est proche de 10 % plutôt que le taux actuel (exercice 2022) de l'impôt britannique sur les sociétés de 19 %.

Le taux d'imposition effectif est donné via une déduction fiscale et en raison de l'incertitude sur le moment précis de l'allègement fiscal disponible pour la société et de la complexité liée à la présentation d'une demande pour la première fois, un actif fiscal n'a pas été comptabilisé. L'actif ne sera comptabilisé que lorsque le gestionnaire pourra évaluer et prévoir de manière fiable le résultat d'une demande de Patent Box en termes de valeur et de calendrier.

Remarque

Les informations contenues dans ce communiqué sont extraites des comptes consolidés audités du Groupe. Les termes définis utilisés dans le présent communiqué renvoient aux termes définis dans les comptes consolidés du Groupe, à moins que le contexte ne s'y oppose. Cette annonce doit être lue conjointement avec les comptes consolidés complets du Groupe, et ne saurait s'y substituer.

Directeur financier

Novacyt S.A.

Compte de résultat consolidé pour les exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021

Montants en k£ Notes Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 (*) Activités poursuivies Chiffre d'affaires 21 040 92 603 Coût des ventes 4 -15 294 -28 607 Coût des ventes - exceptionnel 5 - -35 770 Total coût des ventes -15 294 -64 377 Marge brute 5 746 28 226 Frais de commercialisation, de marketing et de distribution -4 826 -6 225 Frais de recherche et de développement -5 047 -4 645 Frais généraux et administratifs 6 -12 090 -16 359 Subventions gouvernementales 562 308 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels -15 655 1 305 Autres produits d'exploitation 7 - 65 Autres charges d'exploitation 7 -7 738 -5 286 Perte d'exploitation après éléments exceptionnels -23 393 -3 916 Produits financiers 8 3 969 787 Charges financières 8 -629 -2 531 Résultat avant impôt -20 053 -5 660 Charge d'impôt 9 -2 148 -349 Résultat après impôt des activités poursuivies -22 201 -6 009 Résultat des activités abandonnées 17 -3 529 -3 719 Résultat après impôt attribuable aux actionnaires de la société consolidante (**) -25 730 -9 728 Perte par action (£) 10 -0,36 -0,14 Perte diluée par action (£) 10 -0,36 -0,14 Perte par action des activités poursuivies (£) 10 -0,31 -0,09 Perte diluée par action des activités poursuivies (£) 10 -0,31 -0,09 Perte par action des activités abandonnées (£) 10 -0,05 -0,05 Perte diluée par action des activités abandonnées (£) 10 -0,05 -0,05

* Le compte de résultat consolidé 2021 est présenté de manière à refléter l'impact de l'application de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées, en indiquant le résultat de l'activité Produits Lab21 sur une seule ligne « Résultat des activités abandonnées ».

** Il n'y a pas d'intérêts minoritaires.

État consolidé du résultat global pour les exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 (*) Résultat de la période comptabilisée dans le compte de résultat -25 730 -9 728 Éléments recyclables en résultat : Réserves de conversion -843 862 Résultat global consolidé de l'exercice -26 573 -8 866 Résultat global attribuable à : Aux actionnaires de la société consolidante (**) -26 573 -8 866

* Le compte de résultat consolidé 2021 est présenté de manière à refléter l'impact de l'application de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées, en indiquant le résultat de l'activité Produits Lab21 sur une seule ligne " Résultat provenant des activités abandonnées".

** Il n'y a pas d'intérêts minoritaires.

État de la situation financière pour les exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021

Montants en k£ Notes Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Goodwill 11 6 646 11 471 Autres immobilisations incorporelles 3 121 3 710 Immobilisations corporelles 2 751 4 594 Droits d'utilisation 521 1 788 Actifs financiers non courants - 144 Actifs d'impôts différés 624 3 143 Autres actifs à long terme - 64 Total actifs non courants 13 663 24 914 Stocks et encours 12 3 027 11 461 Clients et autres débiteurs 13 33 662 38 499 Créances fiscales 1 149 5 034 Charges constatées d'avance et dépôts de garanties à court terme

2 418 2 034 Placements financiers à court terme 9 9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 86 973 101 746 Total actifs courants 127 238 158 783 Total actifs 140 901 183 697 Dettes de location - part à court terme 609 424 Compléments de prix éventuels - part à court terme - 836 Provisions à court terme 14 20 300 19 956 Fournisseurs et autres créditeurs 15 2 787 17 190 Autres passifs courants 540 498 Total passifs courants 24 236 38 904 Actif net courants 103 002 119 879 Dettes de location- part à long terme 263 1 446 Provisions à long terme 14 95 308 Passifs d'impôts différés 1 041 1 224 Autres dettes à long terme 50 - Total des passifs non courants 1 449 2 978 Total passif 25 685 41 882 Actif net 115 216 141 815

État de la situation financière pour les exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021 (suite)

Montants en k£ Notes Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Capital social 16 4 053 4 053 Primes liées au capital 50 671 50 671 Actions propres -91 -78 Autres réserves 16 -2 017 -1 174 Réserve "equity" 1 155 1 155 Résultats accumulés 16 61 445 87 188 Total des capitaux propres - part du groupe 115 216 141 815 Total des capitaux propres 115 216 141 815

État des variations des capitaux propres pour les exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021

Montants en k£ Autres réserves du groupe Capital social Primes liées au capital Actions propres Réserve "equity" Acquisition des actions de Primer Design Réserve de conversion OCI sur PIDR Total Résultats accum. Total des capitaux propres Situation au 1er janvier 2021 4 053 50 671 -49 1 155 -2 407 379 -8 -2 036 96 916 150 710 Ecarts de conversion - - - - - 862 - 862 - 862 Perte de l'exercice - - - - - - - - -9 728 -9 728 Résultat global de la période - - - - - 862 - 862 -9 728 -8 866 Mouvements sur actions propres - - -29 - - - - - - -29 Situation au 31 décembre 2021 4 053 50 671 -78 1 155 -2 407 1 241 -8 -1 174 87 188 141 815 Ecarts de conversion - - - - - -843 - -843 - -843 Perte de l'exercice - - - - - - - - -25 730 -25 730 Résultat global de la période - - - - - -843 - -843 -25 730 -26 573 Mouvements sur actions propres - - -13 - - - - - - -13 Autres - - - - - - - - -13 -13 Situation au 31 décembre 2022 4 053 50 671 -91 1 155 -2 407 398 -8 -2 017 61 445 115 216

Tableau des flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021

Montants en k£ Notes Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 18 -13 729 15 689 Flux de trésorerie d'exploitation des activités abandonnées -1 955 2 180 Flux de trésorerie d'exploitation des activités poursuivies -11 774 13 509 Activités d'investissement Acquisitions de brevets et de marques -260 -330 Acquisitions d'immobilisations corporelles -156 -3 770 Variation des dépôts de garantie -12 16 Acquisition de filiale, déduction faite de la trésorerie acquise -787 -943 Produits d'intérêt encaissés 638 40 Trésorerie nette des activités d'investissement -577 -4 987 Flux de trésorerie d'investissement des activités abandonnées 28 -247 Flux de trésorerie d'investissement des activités poursuivies -605 -4 740 Activités de financement Remboursements des dettes de location -503 -610 Acquisitions d'actions propres - net -13 -29 Trésorerie nette des activités de financement -516 -639 Flux de trésorerie liés au financement des activités abandonnées -142 -261 Flux de trésorerie liés au financement des activités poursuivies -374 -378 (Diminution) / augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -14 822 10 063 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 101 746 91 765 Effet des variations des taux de change 49 -82 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 86 973 101 746

NOTES

1. INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ

Novacyt est un groupe international actif dans le domaine du diagnostic médical qui propose un large portefeuille de tests in vitro et moléculaire pour un grand nombre de maladies infectieuses. Ils permettent des tests plus rapides, plus précis et plus accessibles et améliorent les résultats des soins de santé. Son siège social est situé au 13 Avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy Villacoublay.

2. BASE DE L'ANNONCE

2.1 Base de préparation

Les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été préparés conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS). Les états financiers ont été préparés selon les normes comptables internationales (« IFRS ») adoptées par l'Union Européenne. Ils sont préparés et présentés en milliers de livres sterling ("GBP"), arrondis au millier le plus proche ("k£").

2.2 Activités abandonnées et actifs détenus en vue de la vente

Une activité abandonnée est une composante d'activité qui a été soit cédée, soit classée comme détenue en vue de la vente, et

(a) représente une ligne d'activité ou une zone géographique d'opérations importante et distincte,

(b) fait partie d'un plan unique et coordonné de cession d'une branche d'activité ou d'une zone géographique d'opérations importante et distincte, ou

(c) est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

Les activités abandonnées sont présentées dans le compte de résultat consolidé comme un montant unique comprenant le total des éléments suivants :

- Le résultat après impôt de l'activité abandonnée,

- Le gain ou la perte après impôt comptabilisé lors de l'évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, et

- Le gain ou la perte après impôt comptabilisé sur la cession d'actifs ou du Groupe de cession constituant l'activité abandonnée.

Lorsqu'il est significatif, une analyse du montant unique est présentée dans la note correspondante (voir note 17).

Dans le tableau des flux de trésorerie, les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement des activités abandonnées ont été présentés séparément.

Aucun ajustement n'a été effectué dans l'état de la situation financière.

Les données comparatives pour les activités abandonnées sont retraitées.

2.3 Continuité d'exploitation

Au moment de l'approbation des états financiers, les administrateurs s'attendent raisonnablement à ce que le Groupe dispose de ressources suffisantes pour poursuivre son activité dans un avenir prévisible. Ils ont donc adopté le principe de la continuité de l'exploitation pour la préparation des états financiers.

Le modèle de continuité d'exploitation couvre la période allant jusqu'à avril 2024 inclus. En procédant à cette évaluation, les administrateurs ont pris en compte les éléments suivants :

- le besoin en fonds de roulement du Groupe ;

- un solde de trésorerie positif au 31 décembre 2022 de 86 973 000 £ ;

- le paiement du plan d'intéressement à long terme ("LTIP") qui a débuté en 2021 et dont les droits seront acquis à la fin de 2023 ; et

- Le procès concernant le litige commercial DHSC qui aura lieu au mois de juin 2024

Les prévisions de trésorerie font apparaître que le Groupe est en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie au cours de l'exercice 2023 et jusqu'en avril 2024.

2.4 Jugements comptables critiques et principales sources d'incertitude des estimations

Dans l'application des principes comptables du Groupe, les administrateurs sont tenus de porter des jugements (autres que ceux impliquant des estimations) qui ont un impact significatif sur les montants comptabilisés et de faire des estimations et des hypothèses sur la valeur comptable des actifs et des passifs qui ne sont pas facilement identifiables à partir d'autres sources. Les estimations et les hypothèses associées sont basées sur l'expérience antérieure et d'autres facteurs considérés comme pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées en permanence. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou dans la période de la révision et les périodes futures si la révision affecte à la fois la période en cours et les périodes futures.

2.4.1 Jugements comptables critiques

· Limitation des produits

Les produits ne sont limités que s'il est hautement probable qu'il n'y aura pas d'annulation significative à l'avenir. Le terme "hautement probable" n'est pas défini dans la norme IFRS 15 et il s'agit donc d'un jugement important que la direction doit exercer. Le montant de chiffre d'affaires lié à des obligations de performance satisfaites en 2020 auquel aucune limitation n'a été appliquée s'élève à 130 642 k£ et concerne le litige avec le DHSC. Des détails sont fournis dans la note 20.

· Créances commerciales et autres créances

Une estimation des risques de non-encaissement basée sur les informations commerciales, les tendances économiques actuelles et la solvabilité des clients individuels est effectuée pour déterminer la nécessité d'une dépréciation au cas par cas. La direction exerce son jugement pour déterminer si une provision pour perte sur créance est nécessaire.

A la clôture de l'exercice, le Groupe avait des créances commerciales pour un total de 25 485 k£ sur lesquelles une provision pour perte de crédit de 214 k£ a été constituée. À la date de signature des états financiers, des créances d'un total de 23 957 k£ à la clôture, relatives à des produits livrés en 2020, restent impayées en raison du différend contractuel avec le « Department of Health and Social Care » (« DHSC ») (voir les notes 20 et 21). La direction estime qu'il est plus probable qu'improbable que les soldes du 31 décembre 2022 soient recouvrables ; il s'agit d'un jugement important.

· Provisions

La valeur comptable des provisions aux 31 décembre 2022 et 2021 est présentée dans le tableau ci-dessous :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Provisions pour remise en état des locaux 425 308 Provision pour litiges 157 157 Provisions pour garantie des produits 19 813 19 799 Total des provisions 20 395 20 264

o Provisions pour remise en état des locaux

La valeur de la provision nécessaire est déterminée par la direction sur la base des informations disponibles, de l'expérience et, dans certains cas, des estimations d'experts. Lorsque ces obligations sont réglées, le montant des coûts ou des pénalités qui sont finalement encourus ou payés peut différer de manière significative des montants initialement provisionnés. Par conséquent, ces provisions sont régulièrement revues et peuvent avoir un impact sur les résultats futurs du Groupe.

A la connaissance du Groupe, il n'y a pas d'indication à ce jour que les paramètres adoptés dans leur ensemble ne sont pas adaptés, et il n'existe aucun développement connu qui pourrait affecter de manière significative le montant de la provision.

o Provisions pour garantie des produits

La valeur de la provision nécessaire est déterminée par la direction sur la base des informations disponibles, de l'expérience et, dans certains cas, d'estimations d'experts. Les provisions pour garantie des produits ne sont constituées que s'il est considéré comme probable qu'une sortie d'avantages économiques sera nécessaire. La détermination de la probabilité est un jugement important, en particulier dans le contexte du litige décrit dans les notes 20 et 21.

2.4.2 Principales sources d'incertitude des estimations

Le Groupe dispose d'un certain nombre de sources clés d'incertitude en matière d'estimation. Parmi ces éléments, seule l'évaluation du goodwill (voir note 11) est considérée comme susceptible de donner lieu à un ajustement significatif. Les autres domaines d'estimation ont été jugés non significatifs.

· Évaluation du goodwill

Le goodwill est soumis à un test de dépréciation sur une base annuelle. La valeur recouvrable du goodwill est déterminée principalement sur la base des prévisions de flux de trésorerie futurs. Le montant total des flux de trésorerie prévisionnels traduit la meilleure estimation par la direction des avantages et passifs futurs de l'UGT concernée. Les hypothèses utilisées et les estimations qui en résultent couvrent parfois des périodes très longues, compte tenu des contraintes technologiques, commerciales et contractuelles associées à chaque UGT. Ces estimations sont notamment soumises à des hypothèses en termes de volumes, de prix de vente et de coûts de production associés, et de taux de change des devises dans lesquelles les ventes et les achats sont libellés. Elles dépendent également du taux d'actualisation utilisé pour chaque UGT.

La valeur du goodwill est testée chaque fois qu'il y a des indications de dépréciation et revue à chaque clôture annuelle, ou plus fréquemment si des événements internes ou externes le justifient.

La valeur comptable du goodwill dans l'état de la situation financière et la perte de valeur correspondante au cours de la période sont indiquées ci-dessous :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Goodwill Primer Design 6 384 6 053 Dépréciation cumulée du goodwill - - Valeur nette 6 384 6 053 Goodwill IT-IS International 9 437 9 437 Dépréciation cumulée du goodwill -9 175 -4 019 Valeur nette 262 5 418 Total du goodwill 6 646 11 471

Une analyse de sensibilité a été réalisée sur les valeurs de goodwill. La marge de fluctuation sur la valeur du goodwill de Primer Design est importante, mais celle associée à la valeur du goodwill d'IT-IS International est limitée, ce qui pourrait entraîner de futures dépréciations. L'analyse de sensibilité du goodwill est présentée dans la note 11.

3. SEGMENTS OPÉRATIONNELS

Information sectorielle

Conformément à la norme IFRS 8, un secteur opérationnel est une composante d'une entité :

- qui s'engage dans des activités commerciales dont elle peut tirer des produits et encourir des charges (y compris des produits et des charges liés à des transactions avec d'autres composantes de la même entité) ;

- dont les résultats d'exploitation sont régulièrement examinés par le directeur général du groupe afin de prendre des décisions concernant l'affectation des ressources au segment et d'évaluer ses performances ; et

- pour laquelle des informations financières discrètes sont disponibles.

Le Groupe a identifié quatre segments opérationnels, dont les performances et les ressources sont suivies séparément. Suite à l'annonce par le Groupe de l'abandon des activités Microgen Bioproducts et Lab21 Healthcare au début de cette année, le segment Produits Lab21, qui est constitué de ces activités, est traité comme une activité abandonnée :

o Primer Design

Ce segment représente les activités de Primer Design Ltd, qui conçoit, fabrique et commercialise des réactifs et des kits de dépistage de certaines maladies infectieuses. Ces kits s'appuient sur la technologie de « réaction en chaîne de la polymérase ». La société est basée basé à Eastleigh, au Royaume-Uni.

o IT-IS International

Ce segment représente les activités d'IT-IS International Ltd, une société qui conçoit et fabrique des instruments de diagnostic spécialisée dans le développement de dispositifs PCR pour les sciences de la vie et l'industrie des tests alimentaires. La société est basée à Stokesley, au Royaume-Uni.

o Produits Lab21

Ce segment représente les activités de Produits Lab21, qui était un concepteur, fabricant et distributeur d'une large gamme de diagnostics in vitro à base de protéines pour la détection des maladies infectieuses. Il correspond à l'activité des sociétés Microgen Bioproducts Ltd et Lab21 Healthcare Ltd, toutes deux basées à Camberley, au Royaume-Uni. Comme ces entreprises ont cessé leurs activités en juin 2022, ce segment est traité comme une activité abandonnée.

o Groupe

Ce segment représente les coûts centraux du Groupe. Le cas échéant, les coûts sont refacturés aux unités opérationnelles individuelles par le biais d'un processus de refacturation des honoraires de services de gestion.

o Éliminations inter-compagnies

Il s'agit des transactions internes au Groupe qui n'ont pas été affectées à un secteur opérationnel individuel. Il ne s'agit pas d'un secteur distinct.

Le principal décideur opérationnel est le directeur général.

· Effectifs

L'effectif moyen par segment est présenté dans le tableau ci-dessous :

Segment 2022 2021 Primer Design 141 169 Produits Lab21 21 45 IT-IS International 31 38 Groupe 29 24 Effectif total 222 276

Ventilation du chiffre d'affaires par secteur opérationnel et par zone géographique

o Exercice clos le 31 décembre 2022

Montants en k£ Primer

Design IT-IS International Total Zone géographique Royaume-Uni 10 051 72 10 123 Europe (hors Royaume-Uni) 3 372 477 3 849 Amérique 4 134 347 4 481 Asie-Pacifique 1 373 479 1 852 Moyen-Orient 347 30 377 Afrique 357 1 358 Total chiffre d'affaires 19 634 1 406 21 040

o Exercice clos le 31 décembre 2021

Montants en k£ Primer

Design IT-IS International Total Zone géographique Royaume-Uni 41 944 164 42 108 Europe (hors Royaume-Uni) 31 045 355 31 400 Amérique 8 047 782 8 829 Asie-Pacifique 7 262 1 376 8 638 Moyen-Orient 501 17 518 Afrique 1 053 57 1 110 Total chiffre d'affaires 89 852 2 751 92 603

Ventilation du résultat par secteur opérationnel

o Exercice clos le 31 décembre 2022

Montants en k£ Primer

Design Produits Lab21 IT-IS International Groupe Eliminations intra-groupe Total Chiffre d'affaires 19 634 - 1 417 - -11 21 040 Coût des ventes -14 710 - -2 026 - 1 442 -15 294 Frais de vente et de marketing -4 231 - -321 -274 - -4 826 Recherche et développement -4 458 - -589 - - -5 047 Frais généraux et administratifs -7 668 - -1 046 -1 261 - -9 975 Subventions gouvernementales 490 - 72 - - 562 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au vu du reporting de gestion -10 943 - -2 493 -1 535 1 431 -13 540 Dépréciation et amortissement -1 699 - -405 -44 33 -2 115 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels -12 642 - -2 898 -1 579 1 464 -15 655

o Exercice clos le 31 décembre 2021

Montants en k£ Primer

Design Produits Lab21 IT-IS International Groupe Eliminations intra-groupe Total Chiffre d'affaires 89 856 - 9 270 - -6 523 92 603 Coût des ventes -27 582 - -5 131 - 4 106 -28 607 Coût des ventes - exceptionnel -37 192 - -3 984 - 5 406 -35 770 Frais de vente et de marketing -5 659 - -228 -338 - -6 225 Recherche et développement -4 148 - -497 - - -4 645 Frais généraux et administratifs -12 439 - -1 493 -637 - -14 569 Subventions gouvernementales 254 - 54 - - 308 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et coût des ventes - exceptionnel au vu du reporting de gestion

40 282

-

1 975

-975

-2 417

38 865 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au vu du reporting de gestion 3 090 - -2 009 -975 2 989 3 095 Dépréciation et amortissement -1 372 - -404 -24 10 -1 790 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels 1 718 - -2 413 -999 2 999 1 305

Les actifs et les passifs ne sont pas suivis par le principal décideur opérationnel sur une base sectorielle et ne sont donc pas présentés dans ce document.

Conformément à la norme IFRS 5, les résultats du segment Produits Lab21 pour 2022 et 2021 ont été présentés sur une ligne distincte intitulée « Résultat des activités abandonnées », qui figure sous l'EBITDA. Aussi, tous les éléments de ce secteur opérationnel situés au-dessus de l'EBITDA ont une valeur nulle.

4. COÛT DES VENTES

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Coût des stocks comptabilisé en charges 17 509 20 373 Variation de la provision pour stocks -6 473 -10 404 Frais de transport 73 405 Coût de la main-d'œuvre directe de production 4 141 17 624 Garantie des produits 14 11 Autres charge 30 598 Total coût des ventes 15 294 28 607

Le coût total des ventes a baissé d'une année sur l'autre, parallèlement à la réduction des ventes.

En 2022, la provision pour stocks relative aux activités poursuivies a diminué d'un montant net de 6 473 k£ (2021 : 10 404 k£). Un grand nombre de produits, qui avaient été provisionnés auparavant, ont été passés en pertes en 2022. Cette charge a été comptabilisée sur la ligne « Coût des stocks comptabilisés en charges » et la provision pour stocks correspondante a été reprise.

La main-d'œuvre directe (y compris les coûts de sous-traitance) a diminué par rapport à l'exercice précédent en conséquence de la réduction de la production, pour s'aligner sur la baisse des ventes.

Une grande partie des stocks, qui avaient été provisionnés précédemment, a été passée en pertes au cours de l'année 2021. La charge a été comptabilisée sur la ligne « Coût des stocks comptabilisés en charges » et la provision pour stocks correspondante a été reprise.

5. COÛT DES VENTES - EXCEPTIONNEL

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre 2021 Coût des stocks comptabilisé en charges - 4 802 Variation de la provision pour stocks - 26 098 Coût de la main-d'œuvre directe de production - 4 133 Autres charges - 737 Total coût des ventes - exceptionnel - 35 770

En 2022, aucune charge n'a été classée dans la rubrique « Coût des ventes - exceptionnel » en rapport avec le litige DHSC.

En raison du litige avec DHSC mentionné à la note 20, la direction a comptabilisé un certain nombre de charges ponctuelles et non récurrentes au titre du coût des ventes en 2021. Deux des principaux éléments sont une provision pour stocks de 26 098 k£, résultant de l'achat par le Groupe de stocks pour répondre à des commandes futures du DHSC qui ne se sont pas matérialisées, et la comptabilisation en charges de 6 884 k£ de stocks livrés au DHSC qui n'ont pas été payés. Ils font partie du litige contractuel en cours.

6. FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Achats de matières premières et de fournitures non stockées 323 376 Paiements de loyers et assimilés 477 397 Entretien et réparations 370 499 Primes d'assurance 1 024 1 451 Frais juridiques et professionnels 1 622 2 404 Services bancaires 55 88 Rémunération des salariés et cotisations de sécurité sociale 5 144 7 890 Dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 2 115 1 790 Autres frais généraux et administratifs 960 1 464 Total des frais généraux et administratifs 12 090 16 359

Les frais juridiques et professionnels comprennent les honoraires des conseils, les frais d'audit et les frais juridiques.

Les coûts salariaux ont diminué d'une année sur l'autre, principalement en raison du programme de restructuration entrepris par le Groupe en 2022 pour réduire sa base de coûts.

La dépréciation et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles ont augmenté en 2022 en raison de l'effet annualisé de la déclaration de douze mois d'amortissement sur un certain nombre d'acquisitions d'actifs importants à la fin de l'année 2021.

Les autres frais généraux et administratifs comprennent des coûts tels que les tarifs de construction, les frais de réglementation et les dépenses informatiques. L'exercice 2021 comprend environ 500 000 livres sterling de dons caritatifs.

7. AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre 2021 Autres produits d'exploitation - 65 Total autres produits d'exploitation - 65 Dépréciation du goodwill de IT-IS International -5 156 -4 019 Frais liés au litige contractuel avec le DHSC -927 -802 Frais de restructuration -1 255 -422 Frais d'acquisition -325 - Autres charges -75 -43 Total autres charges d'exploitation -7 738 -5 286

· Autres produits d'exploitation

Les autres produits d'exploitation en 2021 sont principalement liés au règlement d'une action en justice contre un tiers.

· Autres charges d'exploitation

Le goodwill associé à l'acquisition d'IT-IS International Ltd a été déprécié en 2022 et 2021 en raison de la diminution des flux de trésorerie prévisionnels.

Les coûts du litige contractuel DHSC concernent les frais juridiques et professionnels ainsi que les coûts de stockage des produits encourus dans le cadre du litige commercial en cours.

Les frais de restructuration ont augmenté en 2022 sous l'effet du programme de restructuration du Groupe.

Les frais d'acquisition comprennent principalement les coûts associés à des cibles potentielles de fusion et d'acquisition.

8. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Gains de change financiers 2 506 337 Actualisation des instruments financiers 3 33 Intérêts reçus des activités abandonnées 779 363 Autres produits financiers 681 54 Total produits financiers 3 969 787 Charges d'intérêts sur les passifs IFRS 16 -45 -66 Pertes de change financières -139 -2 214 Actualisation des instruments financiers -31 -54 Intérêts versés aux activités abandonnées -413 -150 Autres charges financières -1 -47 Total charges financières -629 -2 531

Les gains et pertes de change sont dus à la réévaluation du passif du LTIP et des comptes bancaires et intra-groupe libellés en devises.

Les intérêts reçus des activités abandonnées ou versés à celles-ci correspondent aux intérêts sur les soldes intra-groupe avec Microgen Bioproducts Ltd et Lab21 Healthcare Ltd.

Les autres produits financiers correspondent aux intérêts perçus sur les soldes de trésorerie.

9. IMPÔT SUR LE REVENU

Le taux normal de l'impôt sur les sociétés appliqué aux bénéfices est de 19 %, soit le taux d'imposition applicable aux entreprises du Royaume-Uni pour l'exercice 2022 (la hausse du taux d'imposition à 25 % intervient au 1 avril 2023). Il était de 19 % pour l'exercice 2021.

L'imposition pour les autres juridictions (principalement la France) est calculée aux taux en vigueur dans les juridictions respectives.

La charge fiscale du Groupe est la somme du total de l'impôt courant et de l'impôt différé.

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Charge d'impôt courant (Charge) / produit d'impôt courant -224 411 Charge d'impôt différé Charge d'impôt différé -1 924 -760 Total charge d'impôt dans le compte de résultat -2 148 -349

La charge d'impôt de chaque exercice peut être rapprochée de la perte avant impôt comme suit :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Perte avant impôt -20 053 -5 660 Impôt au taux de l'impôt britannique sur les sociétés (2022 et 2021 : 19 %) 3 810 1 075 Effet des différences de taux d'imposition des filiales opérant dans d'autres juridictions 95 115 Impact du changement du taux d'imposition pour le calcul de l'impôt différé 3 571 - Effet des dépenses non déductibles et des revenus non imposables -1 224 -822 Décomptabilisation des actifs d'impôts différés -8 047 - Variation des actifs d'impôts différés non comptabilisés -287 -712 Autres ajustements -66 -5 Total charge d'impôt -2 148 -349

Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose de pertes fiscales non utilisées d'un montant de 70 909 k£ (2021 : 9 432 k£) pouvant être imputées sur les bénéfices futurs concernés et leur période d'utilisation est illimitée.

L'essentiel des dépenses non déductibles en 2022 et 2021 est constitué de la dépréciation du goodwill.

Compléments d'information sur la charge fiscale

Le 30 mars 2022, Novacyt (plus précisément Primer Design Ltd) a reçu la confirmation que l'Office britannique de la propriété intellectuelle avait délivré le brevet clé (ORF1a/b), sous le numéro GB2593010. Cela signifie que le taux d'imposition effectif sur les bénéfices (ajustés en application de certaines règles) provenant de la vente de produits incorporant ce brevet est proche de 10 % plutôt que le taux actuel de l'impôt britannique sur les sociétés de 19 %.

Le taux d'imposition effectif est obtenu via une déduction fiscale et, en raison de l'incertitude quant au moment précis de l'allègement fiscal dont disposera la société et de la complexité de la première demande, aucun actif d'impôt n'a été comptabilisé. L'actif ne sera comptabilisé que lorsque la direction pourra mesurer et prévoir de manière fiable le résultat d'une demande de Patent Box en termes de valeur et de calendrier.

10. PERTE PAR ACTION

Le résultat net par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. Le résultat net dilué par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation et du nombre d'actions pouvant être émises à la suite de la conversion d'instruments financiers dilutifs. Au 31 décembre 2022, il n'y a pas d'instruments dilutifs en circulation.

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Perte nette attribuable aux actionnaires de la société -25 730 -9 728 Impact des instruments dilutifs - - Perte nette diluée attribuable aux actionnaires de la société -25 730 -9 728 Nombre moyen pondéré d'actions 70 626 248 70 626 248 Impact des instruments dilutifs - - Nombre moyen pondéré d'actions diluées 70 626 248 70 626 248 Perte par action (£) -0,36 -0,14 Perte diluée par action (£) -0,36 -0,14 Perte par action des activités poursuivies (£)

Perte diluée par action des activités poursuivies (£) -0,31

-0,31 -0,09

-0,09 Perte par action des activités abandonnées (£)

Perte diluée par action des activités abandonnées (£) -0,05

-0,05 -0,05

-0,05

11. GOODWILL

Le goodwill est la différence constatée, lors de la consolidation d'une société, entre la juste valeur du prix d'achat de ses actions et les actifs nets acquis et les passifs repris, évalués conformément à la norme IFRS 3.

Coût k£ Au 1er janvier 2021 31 982 Différences de change -1 624 Au 31 décembre 2021 30 358 Différences de change 1 144 Au 31 décembre 2022 31 502 Dépréciations cumulées Au 1er janvier 2021 14 105 Dépréciation du goodwill d'IT-IS International 4 019 Dépréciation du goodwill de Produits Lab21 1 822 Différences de change -1 059 Au 31 décembre 2021 18 887 Dépréciation du goodwill d'IT-IS International 5 156 Différences de change 813 Au 31 décembre 2022 24 856 Valeur nette comptable au 31 décembre 2020 17 877 Valeur nette comptable au 31 décembre 2021 11 471 Valeur nette comptable au 31 décembre 2022 6 646

Primer Design

Le test de dépréciation de l'UGT au 31 décembre 2022 a été réalisé en utilisant la méthode DCF, avec les hypothèses clés suivantes :

- Plan d'activité prévisionnel à 5 ans ;

- Extrapolation des flux de trésorerie au-delà de l'horizon de 5 ans sur la base d'un taux de croissance de 1,5 % ; et

- Taux d'actualisation correspondant au taux de rendement attendu sur le marché pour un investissement similaire, indépendamment des sources de financement, égal à 12,1 %.

La mise en œuvre de cette approche a démontré que la valeur d'utilité s'élevait à 36 112 k£, ce qui est supérieur à la valeur comptable de cet actif. Aucune dépréciation n'a donc été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

IT-IS International

Le test de dépréciation de l'UGT au 31 décembre 2022 a été réalisé en utilisant la méthode DCF, avec les hypothèses clés suivantes :

- Plan d'activité prévisionnel à 5 ans;

- Extrapolation des flux de trésorerie au-delà de l'horizon de 5 ans sur la base d'un taux de croissance de 1,5 % ; et

- Taux d'actualisation correspondant au taux de rendement attendu sur le marché pour un investissement similaire, indépendamment des sources de financement, égal à 12,1 %.

La mise en œuvre de cette approche a démontré que la valeur d'utilité s'élevait à 1 992 k£, ce qui est inférieur à la valeur comptable de cet actif. Une dépréciation a donc été comptabilisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 résultant de prévisions de résultats futurs réduites.

12. STOCKS ET ENCOURS

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Matières premières 8 562 19 382 Encours 2 854 3 350 Produits finis 3 404 7 831 Provisions pour dépréciation -11 793 -19 102 Total stocks et encours de production 3 027 11 461

Le total des stocks et encours a diminué de manière significative depuis décembre 2021, principalement en raison de la provision, de la sortie du bilan des stocks périmés ou considérés comme excédentaires en raison de la baisse des prévisions de ventes futures liées au COVID-19.

Les provisions pour stocks ont diminué par suite de la sortie des stocks au cours de l'exercice 2022.

13. CRÉANCES COMMERCIALES ET AUTRES CRÉANCES

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Clients et comptes rattachés 25 485 30 279 Provision pour pertes de crédit attendues -214 -89 Créances fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée 8 312 8 213 Créances sur cessions d'activités 69 66 Autres créances 10 30 Total créances clients et autres débiteurs 33 662 38 499

Les créances commerciales ont diminué depuis le 31 décembre 2021, parallèlement à la baisse du chiffre d'affaires.

Le solde des créances clients comprend une facture au DHSC de 23 957 k£ émise en décembre 2020, concernant des produits livrés en 2020, qui demeure impayée à la date de publication des comptes annuels. Le recouvrement de la facture dépend de l'issue du litige contractuel.

Au cours de l'année 2021, un total de 49 034 k£ (TVA comprise) de produits et services ont été livrés et facturés au DHSC, qui est désormais inclus dans le litige en cours. Étant donné que ces ventes n'ont pas été comptabilisées conformément à la norme IFRS 15, les produits, les créances clients et les éléments de TVA des transactions ont été annulés. Ce traitement comptable ne modifie pas la position juridique ou les droits du Groupe dans le cadre du litige avec le DHSC.

Le solde des "créances fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée" de 8 312 k£ concerne principalement la TVA payée au Royaume-Uni sur des factures de vente faisant l'objet d'un litige avec le DHSC. Comme ces ventes n'ont pas été comptabilisées conformément à la norme IFRS 15, les recettes, les créances commerciales et les éléments de TVA des transactions ont été annulés, ce qui a donné lieu à un solde débiteur de TVA.

Le solde des créances clients sont exigibles dans un délai d'un an. Lorsqu'une facture est échue depuis plus de 90 jours, il est considéré qu'elle ne sera probablement pas réglée. Aussi, ces factures sont intégralement provisionnées dans le cadre du modèle de perte de crédit attendue, sauf lorsque la direction a procédé à leur examen et en a jugé autrement.

L'évolution de la provision pour pertes de crédit attendues est présentée ci-dessous :





Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021

Solde à l'ouverture 89 160 Pertes de valeur comptabilisées 453 100 Pertes sur créances irrécouvrables -14 -44 Reprises de provisions pour pertes de valeur -157 - Montants recouvrés au cours de l'exercice -157 -127 Solde à la clôture de l'exercice 214 89

La répartition par échéance des créances des clients est présentée ci-dessous :





Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021

Moins d'un mois 970 5 818 Entre un et trois mois 143 217 Entre trois mois et un an 121 24 200 Plus d'un an 24 251 44 Solde à la clôture de l'exercice 25 485 30 279

14. PROVISIONS

Le tableau ci-dessous présente la nature et l'évolution des provisions pour risques et charges pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :

Montants en k£ Au

1er janvier 2022 Augmentation Réduction Autres mouvements Reclassement Au

31 décembre 2022 Remise en état des locaux 308 - - 117 -330 95 Provisions à long terme 308 - - 117 -330 95 Remise en état des locaux - - - - 330 330 Litiges 157 - - - - 157 Garantie des produits 19 799 14 - - - 19 813 Provisions à court terme 19 956 14 - - 330 20 300

Le tableau ci-dessous présente la nature et l'évolution des provisions pour risques et charges pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

Montants en k£ Au

1er janvier 2021 Augmentation Réduction Autres mouvements Variation des taux de change Au

31 décembre 2021 Remise en état des locaux 242 117 -67 16 - 308 Provisions à long terme 242 117 -67 16 - 308 Litiges 68 157 -65 - -3 157 Garantie des produits 19 788 11 - - - 19 799 Provisions à court terme 19 856 168 -65 - -3 19 956

Les dispositions couvrent principalement

- les charge liées aux litiges en cours;

- les frais de remise en état des locaux conformément aux contrats de location ; et

- les garanties produits.

Les provisions pour la remise en état des locaux sont une estimation des montants à payer pour couvrir les dégradations au terme des périodes de location, donc aux dates suivantes :

- Microgen Bioproducts Ltd : janvier 2023 (date de résiliation du bail) ;

- Primer Design Ltd : mai 2023 et novembre 2025, car les baux pour les deux sites ont des dates de fin différentes ;

- IT-IS International Ltd : décembre 2023 et septembre 2025, car les baux pour les deux sites ont des dates de fin différentes.

La provision pour les garanties d'assurance des produits est principalement liée à la notification d'une réclamation au titre de la garantie de produit déposée par le DHSC (voir notes 20 et 21). La direction a évalué la provision pour garantie des produits de la DHSC au 31 décembre 2021 et a estimé qu'elle était toujours appropriée au 31 décembre 2022.

15. FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Dettes fournisseurs 278 1 363 Factures non parvenues 2 035 3 534 Dettes sociales 455 954 Dettes fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée 6 115 Autres dettes 13 11 224 Total fournisseurs et autres créditeurs 2 787 17 190

Les dettes fournisseurs et les factures non parvenues ont diminué en raison de la baisse des ventes.

Les autres dettes ont diminué en raison du règlement, en 2022, de toutes les dettes liées au plan d'intéressement à long terme 2017-2020.

16. CAPITAL EMIS ET RESERVES

16.1 Capital social

Aux 31 décembre 2022 et 2021, le capital social de la société, d'un montant de 4 708 416,54 euros, était divisé en 70 626 248 actions d'une valeur nominale de 1/15e d'euro chacune.

Le capital social de la société se compose d'une seule catégorie d'actions. Toutes les actions en circulation ont été souscrites, appelées et payées.

Montant du capital social

£'000 Montant du capital social €'000 Valeur unitaire par action

€ Nombre d'actions

émis Solde au 1er janvier 2021 4 053 4 708 0,07 70 626 248 Solde au 31 décembre 2021 4 053 4 708 0,07 70 626 248 Solde au 31 décembre 2022 4 053 4 708 0,07 70 626 248

16.2 Autres réserves

Montants en k£ Solde au 1er janvier 2021 -2 036 Ecarts de conversion 862 Solde au 31 décembre 2021 -1 174 Ecarts de conversion -843 Solde au 31 décembre 2022 -2 017

16.3 Résultats accumulés

Montants en k£ Solde au 1er janvier 2021 96 916 Perte de l'exercice -9 728 Solde au 31 décembre 2021 87 188 Perte de l'exercice -25 730 Ajustement de la contribution LTIP -13 Solde au 31 décembre 2022 61 445

17. ACTIVITÉS ABANDONNÉES

Au début de l'année 2022, Novacyt a débuté un examen stratégique de l'activité, dont celui des sociétés Microgen Bioproducts et Lab21 Healthcare afin d'étudier l'intérêt du maintien de plusieurs entités/noms de sociétés sous l'égide du Groupe Novacyt par rapport à un modèle d'entreprise et une marque simplifiés, ce qui, selon les administrateurs, pourrait avoir plus d'impact.

En avril 2022, Novacyt a annoncé son intention de mettre un terme à l'activité de ces deux sociétés et, à la fin du mois de juin 2022, elles avaient cessé leurs opérations commerciales.

Conformément à la norme IFRS 5, le résultat net du segment Produits Lab21 a été présenté sur la ligne "Perte des activités abandonnées" du compte de résultat consolidé .

Le tableau ci-dessous présente le détail de la perte générée par ces deux activités aux 31 décembre 2022 et 2021 :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Chiffre d'affaires 1 448 3 177 Coût des ventes -1 102 -1 725 Marge brute 346 1 452 Frais de commercialisation, de marketing et de distribution -320 -800 Frais de recherche et de développement -22 -170 Frais généraux et administratifs -3 059 -2 474 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels -3 055 -1 992 Autres charges d'exploitation -290 -1 887 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels -3 345 -3 879 Produits financiers 1 181 192 Charges financières -953 -482 Résultat avant impôt -3 117 -4 169 (Charge) / produit d'impôt -412 450 Résultat après impôt des activités abandonnées -3 529 -3 719

18. NOTES SUR LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Perte de l'exercice -25 730 -9 728 Perte des activités abandonnées -3 529 -3 719 Perte des activités poursuivies -22 201 -6 009 Ajustements pour : Amortissements, dépréciations et provisions 7 918 7 882 Élimination de l'effet de la désactualisation des compléments de prix éventuels 133 -17 Élimination des résultats de cession 543 75 Abandon du bail de Watchmoor Point (impact sans effet sur la trésorerie) 281 - Charge / (produit) d'impôt sur le résultat 1 998 -409 Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du besoin en fonds de roulement -14 857 -2 197 Diminution des stocks (*) 8 434 18 427 Diminution des créances 4 625 42 754 Diminution des dettes -15 624 -23 996 Flux de trésorerie d'exploitation -17 422 34 988 Impôts encaissés / (payés) 4 223 -19 437 Frais financier -530 138 Flux de trésorerie d'exploitation nets -13 729 15 689 Flux de trésorerie d'exploitation des activités abandonnées -1 955 2 180 Flux de trésorerie d'exploitation des activités poursuivies -11 774 13 509

(*) La variation des stocks résulte des mouvements suivants :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2022 Exercice clos le

31 décembre

2021 Diminution de la valeur brute des stocks 15 743 2 392 Variation de la provision de stock -7 309 16 035 Total variation de la valeur nette des stocks 8 434 18 427

Les détails de la variation de la provision pour stocks sont présentés dans les notes 4, 5 et 12.

19. PARTIES LIÉES

Les parties liées à Novacyt SA sont :

- les directeurs, dont la rémunération est indiquée ci-dessous ; et

- les administrateurs de Novacyt SA.

Rémunération des principaux dirigeants

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre 2021 Rémunération fixe et véhicules de fonction 1 605 2 176 Rémunération variable 15 590 Cotisations de sécurité sociale 224 412 Contributions aux régimes complémentaires de retraite 26 48 Indemnités de fin de contrat - 371 Plan d'intéressement à long terme 17 - Total rémunérations des dirigeants 1 887 3 597

Rémunération globale des administrateurs

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre 2021 Rémunération fixe et véhicules de fonction 988 897 Rémunération variable - 350 Cotisations de sécurité sociale 155 181 Contributions aux régimes complémentaires de retraite - 11 Honoraires 38 32 Rémunération totale 1 181 1 471

Les transactions avec les parties liées ont été effectuées à des conditions équivalentes à celles qui prévalent dans les transactions effectuées dans des conditions de concurrence normale.

20. PASSIFS ÉVENTUELS

Au cours de l'exercice 2021, le Groupe a reçu la notification d'un différend contractuel entre sa filiale, Primer Design Ltd, et le « DHSC » concernant les obligations de performance relatives à des ventes d'un montant total de 129 125 k£ sur l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Au cours de l'année 2021, des produits et services supplémentaires ont été livrés et facturés au « DHSC » pour un total de 49 034 k£ (TVA comprise), qui ont par la suite été inclus dans le cadre du litige en cours. La direction a jugé que, conformément à la norme IFRS 15, « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients », il n'était pas approprié, à ce stade du litige, de comptabiliser en chiffre d'affaires les factures de vente adressées au client en 2021 qui faisaient l'objet d'un litige. Toutefois, la direction reste déterminée à obtenir le paiement de ces biens et services.

Le paiement de 23 957 k£ de factures concernant des produits livrés en 2020 reste en suspens à la date de publication des comptes annuels et le recouvrement de la dette dépend de l'issue du litige.

Le 25 avril 2022, des poursuites judiciaires ont été engagées contre Novacyt SA et Primer Design Ltd pour des montants payés à Primer Design Ltd par le « DHSC », d'un montant total de 134 635 k£ (TVA incluse). Ce montant correspond à 132 814 k£ (TVA incluse) de ventes de réactifs sur un montant total contesté de 154 950 k£ (129 125 k£ hors TVA comme indiqué précédemment), plus 1 821 k£ (1 517 k£ hors TVA) d'instruments q16 qui ont été ajoutés au litige. Cela porte le total du chiffre d'affaires 2020 contesté à 130 642 k£.

Le 15 juin 2022, Novacyt et Primer Design Ltd ont présenté une défense contre la réclamation reçue le 25 avril 2022, et Primer Design Ltd a déposé une demande reconventionnelle d'environ 81 500 k£, intérêts et TVA compris, à l'encontre du « DHSC ».

Le Groupe maintient son engagement à défendre l'affaire et à faire valoir ses droits contractuels, y compris à recouvrer les sommes dues par le DHSC.

La direction a examiné la situation au 31 décembre 2022 et estime qu'elle reflète correctement le différend commercial actuel.

La direction et le conseil d'administration ont examiné la provision pour garantie des produits d'un montant total de 19 753 k£ comptabilisée en 2020 dans le cadre du litige avec le DHSC et ont estimé qu'elle restait appropriée au 31 décembre 2022.

21. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN

Le 30 janvier 2023, Novacyt a annoncé que la Haute Cour du Royaume-Uni avait ordonné à Novacyt que l'audience de l'affaire entre Primer Design Ltd / Novacyt SA et le DHSC soit fixée au 10 juin 2024. Elle devrait durer 16 jours.

