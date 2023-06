02/06/2023 - 07:30

Paris, June 2, 2023 - DON'T NOD, an independent French studio that creates, develops, and publishes video games, is delighted to announce that its Plume 2030 project is a winner of the France 2030 “La grande fabrique de l'image” [The Great Image Factory] call for projects. The core feature of the project is an innovative creation software based on the studio's expertise, incorporating the latest AI technology and tailored to the specific requirements of video games comprising a strong narrative component based on branching stories.

By perfecting its creative toolkit and incorporating the new AI technologies, the studio will first boost its productivity in terms of market-leading narrative video games with strong and meaningful universes. The solution is designed to automate the generation of entire scenes involving characters, environments, and branching dialogs. The software platform will consist of applications previously developed by the studio, including the Plume non-linear narration editor, the Dialog Sequence Generator (DSG), and the Biome Generator System (BGS).

Then, by developing future versions of the solution for use by third-party studios and training organizations (video game graduate schools, universities, etc.), DON'T NOD will provide the entire video game ecosystem with a solution based on its own expertise.

“We are absolutely delighted that our project was selected by France 2030 “La grande fabrique de l'image”. This victory is a further sign of recognition for our expertise that will allow us, not only to fund a significant part of the development of our video game creation solution, but also to offer a platform capable of rallying together other creators of immersive stories and future talent.” Oskar Guilbert, DON'T NOD Chairman and Chief Executive Officer.

About DON'T NOD

DON'T NOD is an independent French publisher and developer, based in Paris and Montreal, creating original narrative games in the adventure (LIFE is STRANGETM, TELL ME WHYTM, TWIN MIRRORTM), RPG (VAMPYRTM), and action (REMEMBER METM) genres. The studio is internationally renowned for unique narrative experiences with engaging stories and characters, and has worked with industry leading publishers Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment, and Capcom. DON'T NOD creates and publishes its own IPs developed in-house, as well as using its knowledge and experience to collaborate with third-party developers whose editorial visions parallel the company's own.

Step into the studio's immersive and innovative universe at dont-nod.com

DON'T NOD (ISIN code: FR0013331212 - ALDNE) is listed on Euronext Growth Paris

A propos de France 2030

Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (énergie, automobile, santé, aéronautique ou encore espace) par l'innovation technologique et industrielle, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l'émergence d'une idée jusqu'à la production d'un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l'innovation jusqu'à son industrialisation.

Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L'enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux enjeux écologiques et d'attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d'excellence pour ainsi renforcer la souveraineté et l'indépendance française dans des secteurs clés. 50 % des dépenses seront en ce sens consacrées à la décarbonation de l'économie, et 50% fléchées au profit d'acteurs émergents, porteurs d'innovation sans impact défavorable sur l'environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).

Sera mis en œuvre collectivement : le plan est pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens qui ont contribué à en déterminer les orientations stratégiques comme les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l'accompagnement de l'État.

Est piloté par le Secrétariat général pour l'investissement pour le compte de la Première ministre et mis en œuvre par l'Agence de la transition écologique (ADEME), l'Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

