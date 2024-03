11/03/2024 - 17:45

Cette négociation marque une étape importante pour Aurora, renforçant son statut de startup européenne de premier plan dédiée à l'amélioration des soins aux patients. Soutenues par d'immenses perspectives commerciales, les solutions innovantes d'Aurora ont d'ores et déjà acquis une reconnaissance internationale.

Par son investissement potentiel en action dans Aurora, le conseil Européen de l'Innovation exprimerait sa confiance en son avenir prometteur dans les technologies de stérilisation des dispositifs médicaux. Les techniques de stérilisation de pointe d'Aurora, utilisant le plasma naturel et les gaz atmosphériques sans produits chimiques, ont recueilli de nombreux brevets. Aurora se démarque en adoptant une approche sans produits chimiques, ce qui la positionne comme leader de l'innovation dans son secteur.

Les fonds obtenus dans le cadre du programme européen EIC Accelerator, avec le soutien de la Banque européenne d'investissement, seraient utilisés pour accélérer le développement de deux solutions clés : Aqsaniit, qui met l'accent sur la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables, et Silanaq, conçu pour la stérilisation à usage unique des dispositifs médicaux.

Jan Laarman, PDG d'Aurora, a exprimé sa gratitude pour la subvention de 2,5 millions d'euros reçue du programme européen EIC Accelerator plus tôt cette année. Cette subvention a joué un rôle crucial en reconnaissant l'engagement d'Aurora envers la technologie révolutionnaire de stérilisation et son impact potentiel sur la sécurité des patients.

Aurora est confiante dans les discussions et dans l'audit diligenté par la Banque Européenne d'Investissement. Les contributions novatrices d'Aurora ont été reconnues à l'échelle internationale, reconnaissance démontrant l'engagement continu de l'entreprise à servir les hôpitaux, en assurant la plus grande sécurité aux patients, et en minimisant l'impact environnemental des soins aux patients.

À propos d'Aurora :

Aurora est une société française de MedTech à la pointe de la technologie de stérilisation de dispositifs médicaux. Sa mission est d'améliorer la sécurité des patients dans les hôpitaux du monde entier en fournissant des solutions de stérilisation efficaces et durables sur le plan environnemental. Les techniques brevetées d'Aurora, utilisant le plasma naturel et les gaz atmosphériques, ont révolutionné la stérilisation des dispositifs médicaux sans produits chimiques.

À propos du Fonds EIC :

Le Fonds EIC est la branche venture du Conseil européen de l'innovation (EIC). Il a été créé en tant que fonds de capital de droit privé avec la Commission européenne comme actionnaire pour financer les sociétés sélectionnées dans le cadre de l'EIC Accelerator. Elle investit dans un groupe prometteur et sélectif de start-ups, de PME et de petites ETI européennes et des pays associés dans divers secteurs, notamment la santé, l'énergie, l'écologie, le numérique et la deep-tech.

A propos de la Banque européenne d'investissement :

La Banque européenne d'investissement (BEI) est une institution financière clé dédiée à la promotion du développement économique et social au sein de l'Union européenne. La BEI soutient des entreprises et des projets innovants qui contribuent aux objectifs de l'Union européenne et favorisent une croissance durable et la création d'emplois. Grâce à sa vaste expérience en matière d'investissement et à son engagement envers les technologies transformatrices, la BEI joue un rôle essentiel dans la promotion de l'énergie propre, de l'innovation et d'autres initiatives stratégiques au sein de l'UE.

Pour toute question ou demande d'information, veuillez contacter :

ALAIN SARRAF

Alain.sarraf@aurora.com

aurora-sterilisation.com, 177 Boulevard de l'Yser 76000 Rouen