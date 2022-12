05/12/2022 - 12:30

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein direktes noch ein indirektes Angebot zum Erwerb oder zum Erhalt von Aktien dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots. Informationen über das empfohlene öffentliche Angebot von Bonnier News Group AB und die damit verbundenen Angebotsbeschränkungen finden Sie auf der offiziellen Website zu diesem Angebot, die am Ende dieser Pressemitteilung angegeben ist.

Pressemitteilung

Cafeyn geht strategische Partnerschaft mit Bonnier News Group AB ein, um die Übernahme der nicht-nordischen Aktivitäten von Readly International AB anzustreben und einen europäischen Champion und international führenden Anbieter von Media Streaming-Lösungen außerhalb der nordischen Region aufzubauen

5. Dezember 2022

Bonnier News Group AB, das größte News-Medienunternehmen in der nordischen Region, hat ein empfohlenes öffentliches Kaufangebot an die Aktionäre der schwedischen Readly International AB -Gruppe, einer der bedeutendsten digitalen Medienabo-Plattformen in Europa, angekündigt.

Das unabhängige Bid Committee von Readly International AB empfiehlt den Aktionären von Readly International AB einstimmig die Annahme dieses Angebots. Die Aktien von Readly International AB werden an der Nasdaq Stockholm im Mid Cap-Segment gehandelt.

Vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des Angebots von Bonnier News Group AB für Readly International AB hat die Cafeyn-Gruppe mit Bonnier News Group AB eine Vereinbarung zum Erwerb der nicht-nordischen Aktivitäten von Readly International AB geschlossen.

Eine Zusammenführung der nicht-nordischen Aktivitäten von Readly International AB mit Cafeyn würde einen europäischen Champion und weltweit führenden Anbieter von Media Streaming-Lösungen außerhalb der nordischen Region entstehen lassen, mit einer deutlichen Verbesserung des Angebots für Verlage wie auch für Verbraucher.

Bonnier News Group AB, das größte News-Medienunternehmen in der nordischen Region, mit über 200 Marken und insgesamt mehr als 2 Millionen Abonnenten, hat heute über seine 100%ige Tochter Tidnings AB Marieberg (zusammen “Bonnier News Group”) ein empfohlenes öffentliches Kaufangebot an die Aktionäre der schwedischen Readly International AB-Gruppe (”Readly”), einem der bedeutendsten Digitalabo-Dienste in Europa, bekanntgegeben. Das unabhängige Bid Committee von Readly empfiehlt den Aktionären von Readly einstimmig die Annahme dieses Angebots.

Parallel zu dem Angebot von Bonnier News Group für Readly haben Cafeyn und Bonnier News Group eine Vereinbarung geschlossen, derzufolge Bonnier News Group nach erfolgreichem Abschluss des Angebots die nicht-nordischen Aktivitäten von Readly an Cafeyn übergeben wird.

Readly ist ein einzigartiges Asset und eine starke Marke, während Cafeyn seit Langem über eine etablierte Präsenz in der französischen und europäischen Medienbranche verfügt. Cafeyn arbeitet als Partner mit Verlagen zusammen, um ihnen neue Möglichkeiten der Monetisierung zu erschließen, unterstützt Journalismus und bietet Verbrauchern einen breiten Zugang zu verifizierten, vielfältigen und hochwertigen Informationen in innovativen Formaten. Die Media Streaming-Plattform von Cafeyn bedient insgesamt mehr als 2,5 Millionen Nutzer; die Gruppe kooperiert mit Hunderten von Verlagen und Content-Providern weltweit und bietet Zugang zu Zeitungen, Zeitschriften, Newsfeeds und anderen bedeutenden Pure Player Content Brands. Darüber hinaus hat Cafeyn eine einzigartige Erfahrung und Bilanz in Bezug auf externes Wachstum, mit mehreren erfolgreichen Akquisitionen und Integrationen in den letzten Jahren, darunter Blendle in den Niederlanden, Kidjo in den USA und MiLibris in Frankreich.

Die Vereinbarung mit Bonnier News Group und der potenzielle Erfolg des Angebots von Bonnier News Group für Readly geben Cafeyn die Möglichkeit, einen wichtigen Schritt nach vorne zu vollziehen und Wachstum und Entwicklung der Gruppe deutlich schneller voranzutreiben, sodass ein europäischer Champion und international führender Anbieter von Media Streaming-Lösungen für News- und Medienmarken entsteht, mit starker Präsenz in den größten Märkten Europas außerhalb der nordischen Region und einem soliden Fundament für Wachstum in Nordamerika.

Die durch die Zusammenführung entstehende Plattform würde mehr als 7000 Publikationen aus aller Welt umfassen und den Nutzern vor dem Hintergrund eines sich tiefgreifend verändernden Wandels des Nachrichtenkonsums innovative Zugriffsmöglichkeiten auf Medieninhalte bieten. Sie wird maßgeblich dazu beitragen, die digitale Wende der Medienbranche zu beschleunigen, und wird es Verlagen ermöglichen, ihre Inhalte über eine erweiterte internationale Kundenbasis zu monetisieren – immer mit dem Ziel der Förderung von Qualitätsjournalismus aus einer breiten Palette vertrauenswürdiger Quellen.

Cafeyn würde in der Lage sein, optimale Bedingungen bereitzustellen, um den Erfolg der Aktivitäten von Readly außerhalb der nordischen Region zu sichern; dazu gehört dort, wo dies strategisch gerechtfertigt ist, auch die Beibehaltung der Marke Readly.

Cafeyn freut sich darauf, talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Readly willkommen zu heißen und die besten Experten der europäischen Medienbranche zusammenbringen.

Ari Assuied, CEO von Cafeyn Group: „Nach einem erfolgreichem Abschluss des Angebots würde Cafeyn aufgrund der Vereinbarung mit Bonnier News Group die nicht-nordischen Aktivitäten von Readly erwerben und einen führenden Global Player mit starken europäischen Wurzeln im Bereich Streaming-Lösungen für Medieninhalte aufbauen. Eine Verbindung des Geschäfts von Cafeyn und Bonnier News Group wird Verlagen den bestmöglichen Partner für die Entwicklung neuer Monetisierungsmöglichkeiten und die Erschließung neuer Zielgruppen bieten.”

Die Abtrennung der Readly-Aktivitäten, wie in der Vereinbarung zwischen Bonnier News Group und Cafeyn festgelegt, einschließlich der Planung der endgültigen Struktur für den Transfer, wird nach Vollendung der Transaktion in enger Zusammenarbeit zwischen den Parteien erfolgen.

Entscheidungen über spezifische Maßnahmen, die Bonnier News Group und Cafeyn ergreifen werden, um die verschiedenen Teile des Geschäfts von Readly in ihre jeweilige Organisation zu integrieren, werden nach Abschluss des Angebots anhand einer sorgfältigen Evaluierung der fusionierten Geschäftsbereiche erfolgen.

Vorläufiger Zeitplan für das Bonnier News Group-Angebot:

- Veröffentlichung der Angebotsunterlage: 7. Dezember 2022

- Annahmefrist: 8. Dezember 2022 - 13. Januar 2023

- Abwicklungsbeginn: 19. Januar 2023

Sämtliche Informationen zu dem über die Tochtergesellschaft Tidnings AB Marieberg getätigten öffentlichen Angebot von Bonnier News Group an die Aktionäre von Readly finden Sie unter: offer-to-read.com.

Medienkontakt

Thomas Da Costa, PLEAD

Thomas.da-costa@plead.fr

Über Cafeyn Group

Cafeyn Group ist eine führende europäische Plattform im Bereich Streaming-Dienste für Medien, die unbegrenzten Zugang zu nationalen und internationalen Inhalten in einer Vielzahl von Formaten und auf allen Geräten bietet. Cafeyn hat mehr als 2,5 Millionen Nutzer in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Luxemburg, Italien, Kanada, Irland und den USA. Darüber hinaus hat die Gruppe Kooperationen mit über 500 Verlagen und Content-Providern weltweit und bietet Zugang zu fast 3000 Zeitungen, Zeitschriften, Newsfeeds und anderen Pure Player Content-Marken wie Business Week, Time Magazine, The Guardian, Paris Match, Libération, Elle, de Volkskrant und Süddeutsche Zeitung. Seit 2006 ist das Unternehmen stark gewachsen, sowohl organisch als auch durch Zukauf von Unternehmen wie miLibris (FR), Blendle (NL) und zuletzt Kidjo (US). Das Unternehmen hat Niederlassungen in Paris, London, Tanger, Montreal und Utrecht und beschäftigt über 200 Mitarbeiter. Zusätzlich zum BtoC-Geschäft wird der Dienst über langfristige Partnerschaften z.B. mit Albert Heijn, Bouygues Telecom, Canal+, Free, O2, SFR, Tango, Telus, Three und Vodafone vertrieben. Die Plattform gilt als „Best in Class“ (durchschnittlich >4,5*) und wird laufend um neue Funktionen wie Audio und Kollektionen erweitert, um das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter cafeyn.co.

Über Bonnier News Group AB

Bonnier News Group ist das größte News-Medienunternehmen in der nordischen Regio, mit einem Gesamtumsatz von 10 Milliarden SEK und mehr als 2 Millionen Abonnenten. Die Plattform von Bonnier News Group bietet alles von Print-Medien (Zeitungen und Zeitschriften) bis hin zu digitalen Nachrichtenseiten, aktuellen Nachrichten, Fernsehen, Podcasts und Audio. Zu den über 200 Marken der Gruppe gehören einige der größten und bekanntesten Zeitungen Schwedens. Das Ziel des Unternehmens ist, einen Beitrag zur freien Welt zu leisten. Dies erreicht Bonnier News Group durch Journalismus, Geschichten, Kontrolle, Wissen und Unterhaltung für eine offene Gesellschaft. Bonnier News Group ist Teil von Bonnier News Group, einer von den führenden Medienunternehmen der nordischen Region aufgebauten Unternehmensgruppe, die in einer sich wandelnden Medienlandschaft über mehr als 200 Jahre Erfahrung verfügt; die Holdinggesellschaft ist Bonnier Group Aktiebolag. Bonnier Group deckt ein breites Spektrum an Medien ab, mit einem starken historischen Kern im unabhängigen Journalismus und im Buchverlagswesen.

Berater

Cafeyn : Julien Sanciet (Argos, Rechtsberatung), Antoine Azria (Koryphe Finance, Finanzberatung), Erik Sjöman (Vinge, Rechtsberatung), Bertrand de Saint Quentin (Cazals Manzo, Steuern), Antoine Jacquemart (Akheos, IP).

Bonnier News Group AB : Carnegie Investment Bank AB (publ) ist als Finanzberater, Roschier Advokatbyrå AB als Rechtsberater tätig.